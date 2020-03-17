Наталье, преподавателю истории, 56 лет, и она совсем не стремилась бросать работу. Но неожиданно с ней не продлили контракт по достижении пенсионного возраста. Жить комфортно на одну пенсию невозможно, считает молодая пенсионерка. Поэтому она начала искать работу.
На пенсии Наталья оказалась внезапно, когда было множество планов и идей на новый учебный год. «Когда я зашла во время отпуска в школу, мне просто дали на подпись приказ о том, что контракт не продлевают, и ничего не предложили взамен, — рассказала Наталья. — Первое, что я сделала, когда пришла в себя после стресса, — прикинула, как придётся жить на 400 рублей, и поняла, что если не работать, то останется только доживать, донашивать, доедать. Такая перспектива меня не привлекала.
Вариант 1: служба занятости
Я отправилась в Слуцкий центр занятости. Там я побывала дважды. В первый раз мне сказали, что могут предложить только вакансию продавца. Я отказалась, потому что никогда в жизни ничего не продавала.
Во время второго визита специалист центра спросила, чем я увлекаюсь. Я ответила, что меня привлекают IT-технологии, но уровень знаний — начальный. Сотрудница предложила должность системного администратора у частника и в госучреждении. При мне она позвонила работодателям. Я слушала, как осторожно она разговаривала с нанимателями, не называя мой возраст. В кадровой службе госучреждения сразу сказали, что нужно профильное образование и квалификация.Частник ответил, чтобы я перезвонила ему сама. Прежде чем звонить, я посоветовалась с мужем, который более 30 лет работает в сфере IT. Он объяснил, что для системного администратора нужны специальные знания, умения, навыки, а если берут просто желающих, значит, наниматели не знают специфики профессии. На встречу по этой вакансии я не стала тратить время.
На днях встретила знакомую, бухгалтера, которая тоже недавно вышла на пенсию и ищет работу. Она мне рассказала, что её пригласили на собеседование с документами. Когда увидели возраст в паспорте, больше не разговаривали, сказали: «Вы нам не подходите».
Вариант 2: поиск в интернете
Я зарегистрировалась в качестве соискателя на нескольких сайтах. К примеру, сайт trudbox. by показал по Беларуси 113 128 вакансий со средней заработной платой 726 pублей. Выбрала работу на дому и регион, откликнулась. Оказалось — обычный сетевой маркетинг.
Подписалась на группу в Viber, откликнулась на вакансию. Женщина с украинским акцентом долго рассказывала, как она из «Золушки» превратилась в «Королеву», а помогла ей покупка товаров в интернет-магазине и подключение к этому новых подписчиков. Сайт Jooble.org предлагает вакансии для пенсионеров, но только в Минске. Женщины могут устроиться поваром, кондитером, няней, вахтёром в музее, регистратором поликлиники, консьержкой. Зарплаты от 400 до 700 рублей. Я подсчитала, что после расходов на дорогу и питание останется 200−300 рублей, ради этого не стоит ездить в Минск и терять столько времени.
В Слуцке на тот момент была только одна вакансия — рабочий по уходу за животными, полная занятость и зарплата в 300 рублей. Для меня как специалиста с высшим образованием это совсем не подходило.
Вариант 3: переобучение
В службе занятости я увидела объявление о наборе на курсы продавцов, мастеров по маникюру, поваров, швей и других. Но специалист центра объяснила, что пенсионеры не могут считаться безработными, поэтому за обучение нужно платить. Курсы по профессии «мастер по маникюру» стоят 100 рублей. К тому же группа не собрана и неизвестно, когда соберётся.
Вариант 4: свой бизнес
Вариант с открытием собственного бизнеса я обдумываю до сих пор. Чтобы заняться чем-то совершенно новым, не относящимся к моей профессии, нужно изучить рынок и найти подходящую нишу, а главное — стартовый капитал. За свою жизнь, как и многие мои ровесники, я пережила немало финансовых крахов и ничего не накопила. От скромной пенсии оторвать нечего.
Всё это время, пока ищу работу, я думаю, как крепко сидит эйджизм (дискриминация по возрасту — Прим. редакции) в головах работодателей. В развитых странах никому не придёт в голову увольнять даже 70-летнего человека, если он справляется с работой, тем более что население стремительно стареет.
На своём опыте я почувствовала, как знающего специалиста у нас нередко «выбрасывают» по субъективным причинам. И таких историй в Слуцке достаточно.
Недавно обратилась за консультацией к знакомой, отличному врачу с многолетним опытом. Оказалось, что она не работает — отправили на пенсию за два дня. И это при такой нехватке врачей у нас.
Какой для меня выход? Скорее всего, буду самостоятельно искать клиентов и предлагать услуги по своей специальности или обращаться к работодателям в столице. Может быть, уеду за границу, там возможностей больше. Даже для пенсионеров".
В ТЕМУ: Пенсионеров в Беларуси обещают переобучать, трудоустраивать и помогать стать предпринимателями
ПИШИТЕ. Как думаете, при одних и тех же навыках и образовании, кому сложнее найти работу в Слуцке: молодым или людям в возрасте?
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