Наталье, преподавателю истории, 56 лет, и она совсем не стремилась бросать работу. Но неожиданно с ней не продлили контракт по достижении пенсионного возраста. Жить комфортно на одну пенсию невозможно, считает молодая пенсионерка. Поэтому она начала искать работу.

На пенсии Наталья оказа­лась внезапно, когда было множество планов и идей на новый учебный год. «Когда я зашла во время отпуска в школу, мне просто дали на подпись приказ о том, что контракт не продлевают, и ничего не предложили взамен, — рассказала Наталья. — Первое, что я сделала, когда пришла в себя после стресса, — прикинула, как придётся жить на 400 рублей, и поняла, что если не работать, то останется только доживать, донашивать, доедать. Такая перспек­тива меня не привлекала.

Вариант 1: служба занятости

Я отправилась в Слуцкий центр занятости. Там я побывала дважды. В первый раз мне сказали, что могут предложить только вакансию продавца. Я отказалась, потому что никогда в жизни ничего не продавала.

Во время второго визита специалист центра спросила, чем я увлекаюсь. Я ответила, что меня привлекают IT-технологии, но уровень знаний — начальный. Сотрудница предложила должность системного администратора у частника и в госучреждении. При мне она позвонила работодателям. Я слушала, как осторожно она разговаривала с нанимателями, не называя мой возраст. В кадровой службе госучреждения сразу сказали, что нужно профильное образование и квалификация. Частник ответил, чтобы я перезвонила ему сама. Прежде чем звонить, я посоветовалась с мужем, который более 30 лет работает в сфере IT. Он объяснил, что для системного администратора нужны специальные знания, умения, навыки, а если берут просто желающих, значит, наниматели не знают специфики профессии. На встречу по этой вакансии я не стала тратить время.

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На днях встретила знакомую, бухгалтера, которая тоже недавно вышла на пенсию и ищет работу. Она мне рассказала, что её пригласили на собеседование с документами. Когда увидели возраст в паспорте, больше не разговаривали, сказали: «Вы нам не подходите».

Вариант 2: поиск в интернете

Я зарегистрировалась в качестве соискателя на нескольких сайтах. К примеру, сайт trudbox. by показал по Беларуси 113 128 вакан­сий со средней заработной платой 726 pублей. Выбрала работу на дому и регион, откликнулась. Оказалось — обычный сетевой маркетинг.

Подписалась на группу в Viber, откликнулась на вакансию. Женщина с украинским акцентом долго рассказывала, как она из «Золушки» превратилась в «Королеву», а помогла ей покупка товаров в интернет-магазине и подключение к этому новых подписчиков. Сайт Jooble.org предлагает вакансии для пенсионеров, но только в Минске. Женщины могут устроиться поваром, кондитером, няней, вахтёром в музее, регистратором поликлиники, консьержкой. Зарплаты от 400 до 700 рублей. Я подсчитала, что после расходов на дорогу и питание останется 200−300 рублей, ради этого не стоит ездить в Минск и терять столько времени.

В Слуцке на тот момент была только одна вакансия — рабочий по уходу за животными, полная занятость и зарплата в 300 рублей. Для меня как специалиста с высшим образованием это совсем не подходило.

Вариант 3: переобучение

В службе занятости я увидела объявление о наборе на курсы продавцов, мастеров по маникюру, поваров, швей и других. Но специалист центра объяснила, что пенси­онеры не могут считаться безработными, поэтому за обучение нужно платить. Курсы по профессии «мастер по маникюру» стоят 100 рублей. К тому же группа не собрана и неизвестно, когда соберётся.

Вариант 4: свой бизнес

Вариант с открытием собственного бизнеса я обдумываю до сих пор. Чтобы заняться чем-то совершенно новым, не относящимся к моей профессии, нужно изучить рынок и найти подходящую нишу, а главное — стартовый капитал. За свою жизнь, как и многие мои ровесники, я пережила немало финансовых крахов и ничего не накопила. От скромной пенсии оторвать нечего.

Всё это время, пока ищу работу, я думаю, как крепко сидит эйджизм (дискриминация по возрасту — Прим. редакции) в головах работодателей. В развитых странах никому не придёт в голову увольнять даже 70-летнего человека, если он справляется с работой, тем более что население стремительно стареет.

На своём опыте я почувствовала, как знающего специалиста у нас нередко «выбрасывают» по субъективным причинам. И таких историй в Слуцке достаточно.

Недавно обратилась за консультацией к знакомой, отличному врачу с многолетним опытом. Оказалось, что она не работает — отправили на пенсию за два дня. И это при такой нехватке врачей у нас.

Какой для меня выход? Скорее всего, буду самостоятельно искать клиентов и предлагать услуги по своей специальности или обращаться к работодателям в столице. Может быть, уеду за границу, там возможностей больше. Даже для пенсионеров".

В ТЕМУ: Пенсионеров в Беларуси обещают переобучать, трудоустраивать и помогать стать предпринимателями

ПИШИТЕ. Как думаете, при одних и тех же навыках и образовании, кому сложнее найти работу в Слуцке: молодым или людям в возрасте?