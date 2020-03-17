«Реагируем на любой шорох. Так быть не должно». Президент с чиновниками подвёл итоги развития страны за 2019 год

Во вторник, 17 марта, Александр Лукашенко провёл совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год и оценке результатов пятилетки.

На совещании было около 50 человек — практически весь состав правительства, руководство парламента и Администрации президента, губернаторы, сообщает пресс-служба президента.

«Хвалиться особо нечем»

Перед совещанием Александр Лукашенко проанализировал представленные ему документы. «Хвалиться особо нечем», — резюмировал он.

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По словам президента, с одной стороны, обеспечен рост реальных располагаемых доходов населения, в том числе заработной платы, пенсий, на 6%, достигнут низкий уровень инфляции в целом по стране — 4,7%. В непростых условиях на треть удалось нарастить золотовалютные резервы и даже несколько снизить валовой внешний долг.

С другой — не достигнуты четыре из семи важнейших показателей, по которым оценивается эффективность деятельности правительства и Национального банка. Речь идёт о наращивании экспорта, притоке иностранных инвестиций, росте производительности труда и увеличении валового внутреннего продукта.

«Прирост 1,2%, мягко говоря, очень скромный результат», — заметил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что рост заработной платы уже третий год подряд значительно опережает рост производительности труда. «Интересно, ещё долго может сохраняться такая тенденция? Или кто-то считает, что сможет обмануть законы экономики?» — поинтересовался президент.

«Реагируем на любой шорох»

Александр Лукашенко обратил внимание, что ключевые проблемы, которые сдерживают возможности белорусской экономики, устраняются слишком медленно.

«Больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем, которые сдерживают возможности экономики, идёт слишком медленно. Боюсь, что формально. Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям», — сказал глава страны.

По словам президента, в государстве слишком много внимания уделяют тому, по какой цене будут покупать нефть и в каких объёмах, какой курс валюты в странах—торговых партнёрах, какие ограничения они вводят для Беларуси.

«Реагируем на любой шорох. Так быть не должно. Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живёт окружающий нас мир, и уметь работать со всеми», — подчеркнул он.