Подходят не только от напитков. Акция «Новая жизнь в обмен на крышечки» в вопросах и ответах

«Кур'ер» часто спрашивают, какие крышки приносить для благотворительной акции и как работает редакция. С помощью создателей проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» отвечаем на самые типичные вопросы.

Когда приносить крышки в редакцию

Редакция «Кур'ера» открыта для посетителей с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Обед с 13.00 до 14.00. Суббота и воскресенье — выходные дни. Другое время — только строго по договорённости.

Какие крышки можно собирать

Для проекта можно собирать все пластиковые крышки. Но перед сдачей их лучше разделить по видам маркировки: отдельно крышки с маркировкой «2» без акцизов, отдельно крышки с маркировкой «2» с акцизами и отдельно крышки с маркировкой «4» и «5». Перерабатывающий завод принимает только отсортированное сырьё, и вы окажете большую помощь команде проекта, предварительно отсортировав крышки.

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Какие крышки точно подойдут

Крышки с маркировкой из трёх стрелок в форме треугольника, внутри которого есть цифра и аббревиатура под ним.

02 (HDPE, или PE HD):

крышки от упаковок тетрапак и дой-пак (без защитных колец, на которые навинчивается крышка, например, молоко, молочные и кисломолочные продукты, сок, сгущённое молоко, кетчуп, майонез, соусы, детское питание (йогурт, пюре и т. д. );

); крышки от пластиковых бутылей (молоко, молочные и кисломолочные продукты, вода, сок, газированные и негазированные напитки, подсолнечное масло, уксус, витамины, БАДы, медикаменты);

крышки, кольца от крышек и пластиковые ручки от 5-литровых и 6-литровых канистр (вода, непищевые жидкости).

04 (LDPE, или PEBD):

крышки от 19-литровых бутылей из-под воды;

крышки от жестяных банок из-под кофе, чая, какао;

белые кольца на головке бутыли с растительным маслом, на которые навинчивается крышка;

некоторые крышки от напитков и баночек лекарств. Смотрите маркировку!

05 (PP):

крышки от бытовых парфюмерии и химии;

пластиковые яйца от киндер-сюрпризов;

мерные стаканчики и ложечки от приправ, смесей для детского питания, колпачки от фломастеров и маркеров, крышки и баночки от акварельных красок, пластилина, гуаши и так далее.

Крышки с дозаторами, пульверизаторами принимаются также (они изготовлены из полипропилена (05, PP)), но без вкладышей и без посторонних предметов (пружин, иных мелких элементов).

Банки и бутылочки с маркировкой «02», «5» (ПНД, или HDPE, ПП, или PP) также можно сдавать, но предварительно необходимо снять с них наклейки на пропиленовой основе, вымыть их, если в них имеются остатки жидкости, высушить, желательно бутылки разрезать на части, равные крышке/нескольким крышкам. Небольшие баночки от медикаментов, БАДов, витаминов можно передавать без резки.

Какие крышки не подходят для сбора

Для сбора в рамках проекта не пригодны металлические крышки, а также крышки, состоящие из различных сортов пластика, и старые капроновые пробки, которые применялись в 70−90 гг. для закупоривания растительного масла и уксуса в стекло.

Как быть, если на крышке нет маркировки

Вы можете приносить любые пластиковые крышки. Маркировка на пластмассовых изделиях состоит из трёх стрелок в форме треугольника, внутри которого находится код от 1 до 7, а под ним — аббревиатура. Эти код и аббревиатура расскажут, каков тип пластмассы и из чего она сделана. В случае если на пластмассовом изделии нет специальных символов, то это верный признак того, что в его составе есть опасные вещества, о которых их производитель умышленно не сообщает, а это изделие небезопасно для вашего здоровья. Однако такие пластмассовые изделия встречаются, как правило, редко. Кроме того, допустимо смешение изделий из различных видов пластмассы при поставке на перерабатывающее предприятие до 3−5%.

Почему именно крышки, а не какой-то другой пластик

Крышки сделаны из относительно дорогого, в сравнение с другими видами, пластика, в отличие, например, от самих бутылок, который, к тому же пригоден для большого числа циклов переделки. А ещё осуществлять их сбор легче и выгоднее с точки зрения затрат ручного труда. Они эстетически приятны, не занимают очень много места и не вызывают протестов родственников и коллег. Поэтому бутылки можно отправить в специальные контейнеры для раздельного сбора мусора, а крышечки — на благое дело.

Также дети обожают сбор пластиковых крышечек, тем самым устраивая соревнования у себя в школах между классами, а детские психологи из дошкольных учреждений пришли к мнению, что дети младшего возраста, играя с крышечками во время занятий, развивают мелкую моторику рук, логическое мышление и учатся доброте и отзывчивости.

Как подготовить крышки к сдаче

Нужно достать вкладыш, если он есть, и ополоснуть крышку от остатков молока, соков, пива и т. д. , так как эти продукты бродят и создают неприятный запах. Наклейки и акцизы на бумажной основе снимать не нужно. Если же это полипропиленовые наклейки, как на шампунях, кремах и иных средствах бытовых парфюмерии и химии, то их необходимо отклеить.

Крышки из пластика «4» и «5» желательно готовить к сдаче, упаковывая их отдельно от пластика «2», который составляет, как правило, основную массу при сборе. Если же у вас есть постоянный источник большого количества вторичной пластмассы «4», её также желательно упаковывать отдельно от пластика «5», сделав на пакете/коробке наклейку с маркировкой.

Сколько десятков и тысяч тонн крышек нужно и куда их отправляют после сбора

В Беларуси на свалках ежегодно аккумулируется около 4 тысяч тонн пластмассовых крышек от бутылок из-под напитков, бытовых парфюмерии и химии. Конечно, хотелось бы собирать как можно больше крышек, которые не только не будут загрязнять природу, но и будут полезны нашему обществу, помогая детям с разными заболеваниями.

Проект сдаёт крышки на переработку на Борисовский завод пластмассовых изделий, ООО «Туник», УП «Экорес». Также в других областях, кроме Минской, есть и другие организации.

Сколько крышек можно собрать в Беларуси

Если каждый житель только одного города Минска передаст по одной крышке в пользу проекта, то будет собрано около 4,5 тонн крышек стоимостью около 1500 $. Кажется, незначительный для одного человека труд, но насколько эффективна помощь, когда все вместе.

Есть ли отчёты, кому проект уже помог

Все отчёты о помощь подопечным публикуются в группе проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» (vk.com/kryshariki).