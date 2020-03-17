Прямые линии. Кому и когда смогут задать свои вопросы жители Слуцка

18 марта, среда

С 10.00 до 12.00 по телефону 5 53 78 прямую линию по вопросам полноты рассмотрения заявлений и сообщений граждан и юридических лиц проведёт Александр Голиков, начальник Слуцкого РОВД.

19 марта, четверг

С 14.00 до 16.00 по телефону 2 83 59 прямую линию по вопросам соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства Беларуси проведёт Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района.

С 10.00 до 12.00 по телефону 5 35 88 прямую линию по вопросам прохождения службы в органах внутренних дел проведёт Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.

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С 11.00 до 12.00 по телефону 2 50 55 прямую линию проведёт Юлия Дмитриева, заведующий отделением сопровождаемого проживания государственного учреждения «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения». Тема: «Порядок и условия оказания услуги сопровождаемого проживания».

С 11.00 до 12.00 по телефону 5 75 85 прямую линию проведёт Михаил Метельский, заместитель директора по жилищным вопросам и благоустройству КУП «Слуцкое ЖКХ».

По 25 марта

С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону (8017) 284 03 42 открыта «горячая линия» Комитета государственного контроля Минской области по вопросу начисления и выплаты заработной платы работникам бюджетных организаций за февраль 2020 года.