Белорусские банки изменили комиссии за проверку остатка денег на карте. Сколько у вас за это спишут

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Изменения по стоимости просмотра баланса приняли 10 банков. Единственным банком, по картам которого можно просмотреть баланс без комиссии в любых банкоматах, остаётся БСБ Банк. Больше всего увеличил размер комиссии Банк Дабрабыт — в 5 раз — с 50 копеек до 2,50 рубля.

Какие банки изменили комиссии за проверку остатка денег на карте и сколько у вас за это спишут*, выяснил TUT.BY. Смотрите обзор некоторых из них.

*Обращаем внимание, если у вас зарплатный проект, условия могут быть иными.

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Название банка, банки-партнёры (по просмотру баланса) Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнёров Комиссия за просмотр баланса в других банках
Белагропромбанк (Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк) В устройствах банка — без комиссии, партнёров — 0, 50 BYN 1 BYN
Беларусбанк (Белагропромбанк, БПС-Сбербанк) Только в устройствах банка без комиссии, в банкоматах-партнёрах — 0,20 BYN В устройствах других банков-резидентов — 1 BYN.
В устройствах банков-нерезидентов — 1,50 BYN
Белинвестбанк (Беларусбанк и Белагропромбанк) В устройствах банка — без комиссии, партнёров — 0,15 BYN 1,50 BYN
БПС-Сбербанк Только в устройствах банка без комиссии 2,50 BYN
В устройствах Беларусбанка — 0,50 BYN
Белгазпромбанк Только в устройствах банка без комиссии 3 BYN
Банк Дабрабыт Бесплатно только в устройствах банка Во всех остальных банках — 2,50 BYN
БСБ Банк Без комиссии Без комиссии
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