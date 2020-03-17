Белорусские банки изменили комиссии за проверку остатка денег на карте. Сколько у вас за это спишут

Изменения по стоимости просмотра баланса приняли 10 банков. Единственным банком, по картам которого можно просмотреть баланс без комиссии в любых банкоматах, остаётся БСБ Банк. Больше всего увеличил размер комиссии Банк Дабрабыт — в 5 раз — с 50 копеек до 2,50 рубля.

Какие банки изменили комиссии за проверку остатка денег на карте и сколько у вас за это спишут*, выяснил TUT.BY. Смотрите обзор некоторых из них.

*Обращаем внимание, если у вас зарплатный проект, условия могут быть иными.

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Название банка, банки-партнёры (по просмотру баланса) Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнёров Комиссия за просмотр баланса в других банках Белагропромбанк (Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк) В устройствах банка — без комиссии, партнёров — 0, 50 BYN 1 BYN Беларусбанк (Белагропромбанк, БПС-Сбербанк) Только в устройствах банка без комиссии, в банкоматах-партнёрах — 0,20 BYN В устройствах других банков-резидентов — 1 BYN.

В устройствах банков-нерезидентов — 1,50 BYN Белинвестбанк (Беларусбанк и Белагропромбанк) В устройствах банка — без комиссии, партнёров — 0,15 BYN 1,50 BYN БПС-Сбербанк Только в устройствах банка без комиссии 2,50 BYN

В устройствах Беларусбанка — 0,50 BYN Белгазпромбанк Только в устройствах банка без комиссии 3 BYN Банк Дабрабыт Бесплатно только в устройствах банка Во всех остальных банках — 2,50 BYN БСБ Банк Без комиссии Без комиссии