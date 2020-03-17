Белорусские банки изменили комиссии за проверку остатка денег на карте. Сколько у вас за это спишут

Изменения по стоимости просмотра баланса приняли 10 банков. Единственным банком, по картам которого можно просмотреть баланс без комиссии в любых банкоматах, остаётся БСБ Банк. Больше всего увеличил размер комиссии Банк Дабрабыт — в 5 раз — с 50 копеек до 2,50 рубля.
Какие банки изменили комиссии за проверку остатка денег на карте и сколько у вас за это спишут*, выяснил TUT.BY. Смотрите обзор некоторых из них.
*Обращаем внимание, если у вас зарплатный проект, условия могут быть иными.
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|Название банка, банки-партнёры (по просмотру баланса)
|Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнёров
|Комиссия за просмотр баланса в других банках
|Белагропромбанк (Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк)
|В устройствах банка — без комиссии, партнёров — 0, 50 BYN
|1 BYN
|Беларусбанк (Белагропромбанк, БПС-Сбербанк)
|Только в устройствах банка без комиссии, в банкоматах-партнёрах — 0,20 BYN
|В устройствах других банков-резидентов — 1 BYN.
В устройствах банков-нерезидентов — 1,50 BYN
|Белинвестбанк (Беларусбанк и Белагропромбанк)
|В устройствах банка — без комиссии, партнёров — 0,15 BYN
|1,50 BYN
|БПС-Сбербанк
|Только в устройствах банка без комиссии
|2,50 BYN
В устройствах Беларусбанка — 0,50 BYN
|Белгазпромбанк
|Только в устройствах банка без комиссии
|3 BYN
|Банк Дабрабыт
|Бесплатно только в устройствах банка
|Во всех остальных банках — 2,50 BYN
|БСБ Банк
|Без комиссии
|Без комиссии
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