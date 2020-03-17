Профилактика коронавируса. Одиноким пожилым гражданам и инвалидам в Слуцке будут доставлять еду на дом

В доставке товаров первой необходимости одиноким пожилым гражданам и инвалидам будет помогать Слуцкий ТЦСОН.

«В целях минимизации угрозы распространения случаев инфекции, вызванной Cоvid-2019, просим одиноких пожилых граждан и инвалидов воздержаться от посещения мест массового скопления людей (магазины, аптеки).

При необходимости покупки и доставки продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств обращайтесь в ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения», — сообщается на сайте «Слуцкого края».

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Заявки принимаются по телефонам: 5 60 39, 5 35 85.