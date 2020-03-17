Что должны знать предприниматели, когда дают рекламу в «Кур'ер». Топ-7 важных вопросов

Что нужно знать, когда собираешься размещать рекламу на площадках газеты «Кур'ер». Топ-7 самых важных вопросов, на которые вы должны ответить перед тем, как размещать любую рекламу.

Специально для газеты «Кур'ер» Сергей Якупов, digital-директор, редактор интернет-журналов, консультант по интернет-технологиям и мультимедийной журналистике, подготовил советы по нативной рекламе для бизнесменов Слуцка.

1. Про цели рекламы

Определите цели рекламы. Зачем она вам нужна именно на этих площадках? Точно ли ваша потенциальная аудитория находится здесь и готова к вашему продукту?

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2. Про ответственность издания и рекламодателя

Понимаете ли вы, где заканчивается ответственность издания при размещении рекламы, а где вступают в дело ваши внутренние бизнес-процессы, которые могут или усилить эффект рекламы (обеспечить так важные вам продажи), или уменьшить его?

Ответственность издания в этом случае — привести своего читателя к вам. Фактически довести его до двери вашего магазина, например, до клика на ваш сайт или до решения позвонить по телефону.

Дальше — издание не сможет управлять поведением читателя. Поэтому важно проверить:

есть ли у двери ручка,

открыта ли дверь,

удобен и понятен ли сайт,

свободна ли телефонная линия,

а самое главное — как организована работа ваших сотрудников, которые отвечают за первый контакт с аудиторией.

Если это всё настроено плохо, то никакая реклама не поможет увеличить продажи.

Важно: издание не может отвечать за продажи. Оно отвечает за количество и качество аудитории, которое привело к вам. Остальное — с вас.

3. Про решение задач людей

Какие задачи аудитории решает ваш продукт/услуга? Как она упрощает жизнь, помогает аудитории? Ответы на эти вопросы должны быть в вашей рекламе.

Вы не предлагаете свой продукт — вы даёте способы решения задач и проблем с помощью вашего продукта.

Поэтому в контентной (*нативной) рекламе важно делать акцент на решение задачи, а не на предложение продукта.

*нативная реклама — способ, которым рекламодатель привлекает к себе внимание в контексте площадки и пользовательских интересов. В оригинале она воспринимается как часть просматриваемого сайта, учитывает особенности площадки, не идентифицируется как реклама и не вызывает у аудитории отторжения. Источник: Википедия

4. Про информацию для разных платформ

Есть ли у вас контент (информация) под разные площадки? Не планируете ли вы везде размещать одно и то же без учёта особенностей платформ и привычек аудиторий?

Поговорите с менеджером отдела продаж газеты «Кур'ер». Он подскажет, какие форматы рекламного контента будут максимально эффективны на той или иной площадке. Например, контент в соцсетях должен быть максимально нацелен на коммуникацию, интерактив.

5. Про общение с клиентами

Готовы ли вы, ваши сотрудники общаться с аудиторией на социальных платформах (участие в дискуссиях в комментариях, отвечать на непростые вопросы пользователей)?

Это важно, потому что лучше вас никто не ответит на все вопросы о вашем продукте.

6. Про сотрудничество с отделом продаж

Помог ли менеджер отдела продаж газеты «Кур'ер» определить показатели эффективности рекламы на каждой площадке?

Например, объяснил ли он вам, почему в соцсетях важен охват и вовлечённость, а не трафик на сайт? Рассказал ли он вам о том, что CTR баннерной рекламы будет, скорее всего, ниже 0,1% (соотношение количества просмотров к кликам на баннер)?

Знаете ли вы аудиторные показатели издания (трафик, источники трафика, вовлечённость пользователей на сайте издания, в соцсетях)?

7. Про скидки

Готовы ли вы предложить всем своим потребителям такую же скидку на свой товар или услугу, какую вы очень хотите попросить у отдела продаж в издании?

Ответы на эти вопросы помогут вам получить максимальную эффективность от рекламы, снизить излишне завышенные ожидания от рекламы, посмотреть со стороны на ваши внутренние бизнес-процессы. И в конечном итоге — выйти на новую аудиторию для вашего бренда.

СПРАВКА. В феврале в лаунж-баре «Мята» прошёл медиа-ланч по рекламе для рекламодателей газеты «Кур'ер». Его провёл эксперт из России Сергей Якупов, digital-директор, редактор интернет-журналов, консультант по интернет-технологиям и мультимедийной журналистике для новостных медиа.

Он рассказал представителям бизнеса о плюсах и минусах баннерной, нативной, прямой и технологической рекламы, а также увидели несколько успешных коммерческих примеров разных СМИ.

«Кур'ер» планирует и дальше проводить такие обучающие встречи для своих рекламодателей. Если у вас есть подсказки по темам, то звоните: (8 025) 959 29 90 (Виктория Капская).