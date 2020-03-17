«Кто не может покупать маски каждый день, то и жить нечего». Случчане про рост цен на маски

Вчера, 16 марта, «Кур'ер» опубликовал новость, что в Слуцке цены на медицинские маски выросли в 10−15 раз — с 15 копеек до 2,25 рубля. Производитель — отечественный. В то же время Александр Лукашенко заявил, что из-за резкого спроса масок нашили столько, что теперь некуда девать выпущенную продукцию.

Эта новость была на vk.com/kurjer одной из самых читаемых, собрав много комментариев.

Андрей Глазко: «Я вам поведаю историю про то, как некуда девать маски.

Дал я объявление о продаже масок, и мне каждый час звонят из госучреждений (больницы, поликлиники, заводы и т. д. ) и просят продать им маски. Я им отвечаю, что с госучреждениями не работаю, и предлагаю обратиться в Беллегпром. А они говорят, что у них масок нет. И госучреждения вынуждены сами искать их в интернете. Вот такая забавная статистика. Масок нашили, что девать некуда, но и купить их нигде нельзя».

Андрей Костицын: «Всё как всегда. Регламентирующие органы закрывают глаза на рост цен, а вторые просто наживаются».

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Инна Ткаченко: «У меня лично другая проблема с масками из марли. Я купила и постирала их при температуре 40 градусов, даже не кипятила. Маска после стирки дала усадку и стала меньше в размерах. Если её погладить утюгом, то она немного увеличивается. А кто-нибудь ещё стирал новые марлевые маски? Или кипятил?»

Жанна Германович: «Их надо выбрасывать, а не стирать. И носить только больным, а не здоровым».

Инна Ткаченко: «Не путайте просто ОРВИ и когда эпидемия. Тот, кто хочет жить, просто жить, будет носить маску. Время покажет, кто прав!»

Nastya Parfianovich: «Правильно, блин. Кто не может себе позволить покупать маски на каждый день, то и жить нечего. Надо как-то „копеечку“ государству заработать. Вот и придумали маски продавать в 10 раз дороже. Слов нет…»

Алена Судник: «У віруса вялікі інкубацыйны перыяд. У гэты ж перыяд людзі перадаюць заразу, адчуваючы сябе нармальна. Дзе логіка: не насіць маскі здаровым. А калі яшчэ не ведаеш, здаровы ты ці хворы?»

Изабелла Нестеренко: «Пока ты не чихаешь и не сморкаешься, никакая инфекция через рот не передаётся. Тогда зачем маска? Руки — другое дело. Перчатки носить нужно, руки мыть чаще. Но мне что-то подсказывает, что уберечься чрезвычайно сложно. Мы трогаем и дверные ручки, и те, которыми пишем, трогаем, собственно говоря, и двери. Да всё трогаем. Потом трогаем клавиатуру телефона. Если обо всём думать, то можно помешаться».