Как корреспондент «Кур'ера» сделал две марлевые маски за 5 минут. Видео

Носить маску в общественных местах — одна из необходимых мер безопасности во время распространения коронавируса во многих странах мира. А что делать, если в аптеках вдруг не окажется масок или заплатить 2 рубля за маску для вас невозможно. Корреспондент «Кур'ера» сделал две маски за пять минут из подручных средств.

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Для этого использовался бинт и марлевые салфетки. Если у вас есть вата, то внутрь маски можно положить один слой, но только тогда маску нельзя будет постирать и использовать повторно.

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Вариант 1: маска из бинта

У нас был бинт шириной 15 см. От него отрезали два куска. Один — длиной 1 метр для самой маски. Другой — длиной 80 см, пошёл на завязки.

Первый кусок свернули в несколько слоёв. Второй — разрезали повдоль на две части, свернули и прошили, лучше мелкими стежками.

Завязки продёрнули сверху и снизу маски и закрепили стежками.

Такая маска подойдёт, если срочно нужно выйти в общественное место, туда, где много людей. Она может быть использована один раз.

Вариант 2: маска из марлевых салфеток

Понадобится кусок марли размером 50 на 100 см. У нас были марлевые в аптечной упаковке, сложенные в куски, размером 19 на 14 см.

Мы прошивали маску вручную, а можно это сделать на швейной машинке.

Сложили 4 салфетки друг на друга и прошили по краю.

Из бинта сделали 2 завязки длиной по 80 см.

Пришили завязки к маске.

Такую маску можно использовать неоднократно. После каждого использования её нужно постирать и прогладить несколько раз утюгом с паром.

Рекомендации ВОЗ

Важно прочитать о доказанных мерах защиты: Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)