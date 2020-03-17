Слуцкий уксусный завод бесплатно установил пенсионерам пожарные извещатели

Для одиноких пенсионеров Покрашевского сельского совета Слуцкий уксусный завод на собственные средства закупил и установил 50 пожарных извещателей.

«Забота о своих работниках — качество настоящего руководителя, которым обладает Александр Рыбак, директор Слуцкого уксусного завода, — считают в Слуцком РОЧС. — На этом предприятии уделяют большое внимание соблюдению противопожарного режима, обучению правилам безопасности».

СПРАВКА: Автономный пожарный извещатель — это прибор, реагирующий на опасный уровень концентрации продуктов горения в помещении. При появлении дыма он подаёт громкий звуковой сигнал. Работает от батарейки.

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