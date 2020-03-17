Профилактика эпидемии. Что происходит в школах и детских садах Слуцка

«С сегодняшнего дня (17 марта) в Слуцке во всех учреждениях образования ограничен пропускной режим. Родителей школьников пускают только до фойе. Жёсткое ограничение действует пока до 6 апреля», — об этом «Кур'еру» сообщил Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома. Также он рассказал о переносе школьных каникул и работе кружков, секций.



А Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района, рассказал «Кур'еру», что именно рекомендовано руководителям образовательных учреждений.

В детских садах:

родители не должны заходить в помещение детского сада, работники детского учреждения принимают детей «у калитки»;

воспитатели каждой группы проводят так называемый «утренний фильтр детей»: проводят визуальный осмотр для того, чтобы выявить симптомы простудных заболеваний. В случае подозрения на заболевание вызывают медицинского работника, который принимает решение о допуске ребёнка в группу;

рекомендовано не проводить массовые культурные и спортивные мероприятия;

усилить контроль администрации за проведением дезинфекции, мытьём посуды, игрушек, влажной уборкой комнат и регулярным проветриванием помещений;

проводить регулярное мытьё рук персоналом и воспитанниками детского сада;

использовать там, где есть, бактерицидные лампы для обработки помещений;

если в течение дня у ребёнка появились симптомы заболевания, воспитатель должен вызвать медицинского работника детского сада. Медработник принимает решение, как поступать дальше, а при необходимости помещает заболевшего в изолятор, который есть в каждом детском саду.

В школах:

ограничить посещение школы родителями;

не проводить массовые мероприятия, собрания без необходимости;

руководители должны усилить контроль за уборкой помещений со средствами дезинфекции.

«Ежедневно в Слуцкий центр гигиены и эпидемиологии поступают сведения о количестве отсутствующих. Сейчас обстановка в образовательных учреждениях нормальная. Уровень заболеваемости ОРВИ лишь на 3% выше уровня прошлого года», — сказал Павел Кучко.

«В школах и детских садах Слуцка приняты дополнительные меры для профилактики простудных заболеваний. Руководителям школ и детских садов рекомендовано усилить контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований». Павел Кучко

Весенние каникулы и работа секций

«Вопрос о переносе школьных каникул не обсуждается. Кружки и спортивные секции работают по расписанию во всех учреждениях. Отменены выезды детей на экскурсии и соревнования. Также в этом году отменён хореографический конкурс «Весенний вальс», — пояснил «Кур'еру» Андрей Неделько.

Реклама

Про посещаемость и самоизоляцию

«Детей в учреждениях меньше не стало. Лично разговаривал с руководителями школ. Пока даже не ведём ежедневный учёт в управлении количества отсутствующих учащихся. Родители, являясь законными представителями детей, могут их изолировать и не водить в школу. Это их право. Но я не советую так делать. Дети должны учиться, если они не болеют», — отметил Андрей Неделько.

Вести с мест. Что в школах

Вот что рассказали «Кур'еру» работники об обстановке в образовательных учреждениях Слуцка.

По словам Павла Жупранского, директора школы № 4, режим работы школы особо не изменился. «В учреждение образования родителей в фойе пускают, но просят для профилактики придерживаться принципа «меньше ходить в общественные места».

Привели детей — у нас есть кому заботиться о них. И дети уже не маленькие, не детский сад, то есть переодеться могут и сами, — пояснил руководитель школы. — У нас никаких жалоб нет, никаких столпотворений».

По словам Павла Жупранского, дети приходят в школу, часто моют руки, соблюдают личную гигиену. Школьники учатся, как и учились.

«Эту неделю мы точно отучимся, а следующая — последняя в четверти. Не знаем, изменится что-то или нет. Пока всё хорошо и без изменений. Школьные лагеря тоже планируются», — сказал директор.

В других школах Слуцка родителей тоже пускают до фойе или турникета (если он есть). «…В связи с профилактикой ОРВИ ограничен доступ родителей…*», — такое объявление висит на дверях СШ № 11.(*Обновлено в 18.46. Прежняя формулировка в объявлении была некорректной, исправлено на точную).

«Родители должны войти в положение и следовать этим правилам», — поясняют педагоги школ.

Вести с мест. Что в детсадах

Работник одного из детских садов Слуцка на условиях анонимности рассказал, как работают в детских садах.

«Нас предупредили, чтобы чаще мыли руки сами, не посещали массовые мероприятия, там, где скопление людей. Заболели — идите на больничный. На больничный всегда идёшь чуть ли не со скандалом, никто этому не рад, ведь надо работать. По настоянию нам выдали дезраствор для обработки рук. В основном все бегают с бумажками, и все рекомендации сводятся к одному — будьте осторожны.

Детей предписано за территорию не выводить, массовые мероприятия не проводить, посторонних не пускать. Мыть руки с мылом нужно гораздо тщательнее, промывать каждый палец. Сказали, что нужно убрать из помещений ковровые изделия, не носить из дома игрушки, чаще проводить сквозное проветривание.

Что касается приболевших детей, не всё так однозначно: медсестра утром делает обход. Если выявляются приболевшие, звонят родителям, чтобы забирали, но не все могут прийти с работы забрать. Поэтому даже детей с температурой, бывает, забирают только вечером».