«Хочется спасибо сказать, но тоже наполовину». Как после публикации «отремонтировали» тротуар в 11-м городке

Не прошло и недели, когда «Кур'ер» опубликовал моё сообщение о том, как после ремонта рабочие не восстановили тротуар в 11-м городке. И вот тротуар «отремонтировали». Правда, наполовину.

То есть и спасибо сказать хочется тоже наполовину. А может, и совсем не говорить. Дорожку из бетонных плит не восстановили полностью, а уложили всего три бетонные плиты, а нужно как минимум ещё несколько штук. Так и хочется спросить у них: «Дома вы тоже красите половину пола в комнате, половину стены обоями заклеиваете?» Такая мелочь, казалось бы, тротуар, но она отражает вообще отношение к жителям, к людям - «им и так сойдёт», «пусть и за это спасибо скажут».

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