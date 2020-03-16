«Ждём ответственных решений от медиков, ждём конкретной информации, но её нет». Почему в ситуации с коронавирусом всё в наших руках

В последнее время всё больше поднимается тема коронавируса. Люди переживают, наши медики не подтверждают. Нам всем должна послужить примером ситуация в Италии, где первое время люди откровенно игнорировали и подшучивали над ситуацией. Сейчас у них карантин и очень много заболевших. Так вот. Мы все почему-то ждём ответственных решений от медиков. Ждём конкретной информации, но её нет.

Я не говорю о том, что ситуация критическая. Нет. Сейчас подъём гриппа и ОРВИ. Каждый из нас без паники может просто позаботиться о себе, о других в целях профилактики.

Для этого нужно взять ответственность на себя и с уважением отнестись к другим, а именно:

1. Меньше посещать места массовых мероприятий, магазины с большим скоплением людей.

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2. При посещении общественных мест, метро, автобусов, поликлиник всё же пользоваться масками. Они, кстати, многоразовые.

3. Чаще мыть руки, лицо, нос. Обрабатывать антисептиками руки.

4. Отказаться от путешествий, в случае возвращения из очагов распространения коронавируса самим заботиться о здоровье других людей и в аэропортах, поездах носить маски. Самим обращаться в медицинские учреждения за анализами. Тогда медикам не придётся, на мой взгляд, делать такую большую работу по изоляции, возможно, заболевших людей.

5. Организации транспорта и прочие могут самостоятельно приобрести средства для обработки поверхностей, полов и проводить обработку.

6. Привычка носить носовые платки осталась в прошлом, но каждый может вернуться к ней и, кашляя или чихая, закрывать рот и нос. Противно смотреть, как люди сморкаются и свои сопли оставляют на асфальте.

7. Обрабатывать мобильные телефоны антисептиками.

8. Больше гулять на свежем воздухе, проветривать жилища, чаще мыть полы.

9. Поднимать свой иммунитет, вести здоровый образ жизни, делать гимнастику.

Но мне жалко также самих медиков, потому как они сами заложники ситуации. Им указания поступают свыше, чтобы избежать паники и лишних волнений. Но мы сами можем изменить ситуацию и соблюдать элементарные меры предосторожности! Многие думают: сходил к врачу, выпил таблетки, микстуры — и ты здоров! Но нет чтобы вылечить тот же бронхит или пневмонию, необходимо, кроме принятия лекарств, делать дыхательную гимнастику, ингаляции, массаж, больше двигаться! Всем здоровья!

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