Одно из «развлечений» фашистов: перед шеренгой заключённых бросали кусок хлеба. Кто бросится поднимать, того убивали

О судьбе Фёдора Ивановича Соловья корреспонденту «Кур'ера» рассказал его сын Иван, житель Слуцка. Его отец пропал в самом начале войны, и долгие четыре года родные считали его погибшим. Нежданным счастьем стало возвращение Фёдора Соловья в родное село летом 1945 года. Только тогда семья узнала, что рядовой Иван Соловей в первые месяцы войны был ранен и попал в плен. Его сын до сих пор помнит, что рассказывал отец о войне, ужасах лагерей, и считает, что о жертвах фашизма нельзя забывать.

«Мой отец родился в деревне Городище. В армию был призван накануне войны — в марте 1941 года — в 120-й отдельный сапёрный батальон, — рассказал Иван Соловей. — Его подразделение строило укрепления под Брестом в приграничной зоне. По рассказам отца, перед вой­ной среди солдат ходили разговоры о многочисленных диверсантах, которые переплывали реку и, переодевшись в фор­му красноармейцев, появлялись в располо­жении частей Красной Армии. Они спраши­вали у солдат: «Где ваш командир?», «Чем вы здесь занимаетесь?». Обстановка была напряжённая.

Воевал только шесть дней

Начало войны он запомнил гулом самолётов. Солдат подняли по тревоге, раздали винтовки и по 15 патронов. Бойцы засели в окопах и отстреливались. Многие погибли сразу, остальные отступили. Отец рассказывал, как ходили в штыковую атаку, когда не было патронов. Но остатки части всё равно отступали и через несколько дней бы­ли уже под Барановичами.

Из рассказов отца мне запомнился такой эпизод. Командир собрал бойцов, развернул карту, показал направление и сказал: «Идём туда!». В это время появился командир, старший по званию, и закричал: «Куда ты их ведёшь? Предатель!», выхватил пистолет и застрелил его. А бойцам приказал идти обратно, и командовать стал политрук. Может быть, километр прошли, как попали под ми­номётный огонь фашистов. В этом месте погибли многие, а отец был ранен, потерял созна­ние и остался лежать на поле.

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Начало лагерных страданий

Раненых с поля собрали немцы и отвезли в лагерь военнопленных в Бресте. Там среди пленных были советские врачи и медсёстры. Они, как могли, лечили. У отца было тяжёлое ранение в руку с переломами. Ему сказали: «Терпи, может, сохраним руку». Условия были ужасные, от болезней ежедневно умирали десятки людей. Зиму пережили немногие. Оставшихся в живых в марте 1942 года отправили в Польшу в лагерь в районе Бяла-Подляски.

Неудавшийся побег

Из этого лагеря отец и ещё четыре человека бежали. В одну из ночей подлезли под проволоку и бросились в разные стороны. Отец день блуждал и заснул под деревом, а проснулся от того, что над ним стояли немцы и смеялись. Его вернули в лагерь, жестоко избили.

Военнопленных в лагере за людей не считали, били и убивали за всё, что не нравилось. Люди умирали сотнями от голода, болезней и холода. На них были остатки одежды, в которой их ещё год назад взяли в плен.

Умирали от голода

В декабре 1943 года часть военнопленных перевезли в другой лагерь для военнопленных — Пуппинг в Австрии. По воспоминаниям отца, охранниками в лагере были «бендеровцы», которые вели себя даже более жестоко, чем немцы, он говорил, что они били пленных с удовольствием.

Заключённые спали рядами на нарах. На сутки им давали 100 граммов хлеба и кружку воды. Умирали очень многие.

По утрам дежурные проходили и дёргали лежавших за ногу. Кто отзывался, тому выдавали хлеб и воду. Однажды, когда умер лежавший рядом человек, отец несколько дней откликался вместо него, чтобы съесть лишний хлеб. Но когда обман открылся, его избили так, что неделю не мог подняться.

«Развлечения» фашистов

Одно из «развлечений» фашистов было такое: построят шеренгу заключённых и кинут на землю кусок хлеба. Люди, голодные до безумия, не все выдерживали, но кто бросался поднять хлеб, того убивали. Были и такие, кто не мог больше терпеть издевательств, бросались за этим куском специально, чтобы их застрелили.

Отец говорил, что он в лагере старался ни с кем не разговаривать, о себе ничего не говорил и, что услышал от других, никому не рассказывал, потому что предателей хватало. Каждый день — это ожидание своей участи: проснёшься или не проснёшься, убьют или убьют.

После освобождения весил около 40 килограммов

Заключённых освободили 5 мая 1945 года. Отец весил около 40 килограммов.

В первые дни освобождён­ным не давали полноценно есть — несколько ложек отвара овса, чтобы желудок заработал. Только через месяц отец смог нормально принимать пищу.

Всех бывших пленных проверяли в фильтрационном лагере под Веной и только потом отправили в Беларусь.

Плен — это трагедия на всю жизнь

После войны с покалечен­ной рукой отец работал в колхозе бригадиром полеводов, потом учётчи­ком на ферме и маслоделом.

Семья бедствовала. Чтобы прокормиться, на 60 сотках выращивали картошку, жито. Помню, ели только овсяную похлёбку и бурду (крапива пополам с лебедой). Носить было совсем нечего, поэтому зимой младшие на улицу не выходили. Первые годы после войны мы старались не говорить, что отец был в плену. В обществе считалось, что если в плен попал, то изменник.

Орден Отечественной войны 2 степени Фёдору Ивановичу вручили только в 1985 году".

Цикл публикаций «Случчина помнит» от газеты «Кур'ер» посвящается поколению, прошедшему и пережившему Великую Отечественную войну и приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Героями публикаций на страницах газеты и на сайте kurjer.info стали люди, сражавшиеся за нашу мирную жизнь, пережившие лагеря и оккупацию.

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