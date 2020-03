Топ-10 фото в Instagram случчан за прошлую неделю

View this post on Instagram

Это мой друг Миша 🐶🧑🏻 Мы с ним гуляем, когда он приезжает из Минска. Но сейчас он очень занят, развивает IT😎 Маленький гений 🤓 #goldenretriever #goldenretrieversofinstagram #instagoldenretriever #instadog #myfrend #поле #закат #золотистыйретривер #собакадругчеловека #улыбка #беларусь #слуцк