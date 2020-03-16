Где можно купить теплицы по хорошей цене и с рассрочкой на три года

Компания «ЕвроПластКом» уже десять лет производит теплицы. Если у вас её ещё нет на участке, то консультанты помогут вам определиться с выбором. Преимущества «ЕвроПластКома» в том, что они представлены на рынке уже десять лет, а значит, имеют опыт и продают свой товар по выгодной цене.

На теплицы есть рассрочка до 36 месяцев и гарантия.

Кроме этого, у теплиц «ЕвроПластКом» прочная конструкция, двойная оцинковка и специальный поликарбонат. Они не требуют фундамента и разборки на зиму. Теплицы можно купить по выгодным ценам и не бояться, что они подведут — срок службы 30 лет.

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Также если вы закажете теплицу, вам её доставят бесплатно. А если не умете собирать — вам помогут.

Контакты:

8 017 374 11 45;

8 029 315 80 90;

8 029 219 80 90.

Сайт — здесь.

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