Солигорский фотограф-любитель Дмитрий Урядник специализируется на съёмке живой природы. Его хобби — показывать при помощи фотографий красоту родного края, мотивировать земляков к бережному отношению к окружающей флоре и фауне.

Началось всё с того, что во времена СССР его отец, а тогда украинский парень Василий Урядник приехал в Минск поступать в военное училище. И поступил. С армией у парня не заладилось. Из-за девушки. Познакомился в столице с красавицей Ниной, влюбился без памяти. Вскорости пара сыграла свадьбу. А училище пришлось бросить. Молодые люди, как и множество их ровесников, подались в молодой же город — Солигорск. Ведь тут разворачивалась Всесоюзная молодёжная стройка. Рабочие руки были нужны. Оба супруга устроились трудиться в производственное объединение «Беларуськалий»: Василий Яковлевич — в шахту, Нина Кузьминична — на обогатительную фабрику.

— Так я не стал сыном генерала, — шутит теперь Дмитрий. — Но зато стал сыном горняка.

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Это, наверное, и определило выбор будущей профессии: после окончания школы Дмитрий двинулся, как говорится, по стопам отца — подал документы в Солигорское ПТУ-104, которое готовило кадры для «Беларуськалия». После выпуска туда и собрался устроиться. Но тут подоспела повестка. Служил в Нижегородской области: полгода в советской армии и полтора — уже в российской. Ведь его призвали в 1991 году, как раз во времена развала Союза…

Демобилизовавшись, вернулся в родной Солигорск. Работать пошёл в «Беларуськалий» — под землю, в недра рудника 2-го рудоуправления, электрослесарем (слесарем) дежурным и по ремонту оборудования. Там и теперь успешно трудится.

«Ну, а с хобби-то, с хобби как?» — спросит нетерпеливый читатель. Давайте по порядку. Дмитрий вроде и городской житель, а природу любит с детства. Его мама родом из Любанского района — из деревни Куценка. Местность, по его словам, волшебнейшая — невысокие пригорки, леса, поля, луга, река Оресса. Бывая в гостях у бабушки, мальчик буквально зачаровывался здешними пейзажами. Это, пожалуй, и зародило в солигорчанине ту самую любовь.

— А после всё как-то само собой вышло, — вспоминает Дмитрий. — Я и раньше-то в лесу частенько бывал: устану от городской суеты — отдыхаю от неё среди деревьев. А тут завёл себе собаку. Ну, куда на прогулки? В лесопарковые зоны вокруг Солигорска. Снимал камерой мобильного телефона, как пёс на природе забавно дурачится. А потом у меня велосипед появился. Начали с нашим четверолапым членом семьи выезжать в леса уже подальше за город.

Неожиданно столько красивых мест для себя открыл! Отснимешь на память мобильником, а посмотришь дома — качество не то. Понял: надо покупать серьёзный фотоаппарат с хорошей оптикой. Так и увлёкся!..

Излюбленным районом «фотоохоты» стал для Дмитрия противоположный берег Солигорского водохранилища. Туда — в большой лесной массив в окрестностях деревень Листопадовичи, Саковичи, Берёзовка, Обидемля — солигорчанин наведывается, как только выпадает свободная минута.

Впрочем, не только туда, а и в чащобы вокруг Ясковичей, Новополесского, Копацевичей, Величковичей, расположенные направо от трассы Минск-Микашевичи. Или налево от этой трассы — в сторону Летенца, Мазурщины, Жёлтого Брода, живописной поймы Случи.

— Приметил множество мест обитания различных животных — лосей, оленей, косуль, — рассказывает Дмитрий. — Знаю, где нужно «устроить засаду», чтобы точно встретить парнокопытных. А сколько живности помельче — бобров, лис, зайцев, ежей и иже с ними, сколько птиц попадается!

Дальше — больше. Несколько раз специально солигорский фотограф бывал в Беловежской пуще. А в последнее время зачастил в леса да топкие болота в окрестностях Шищиц, Буды Гресской. Добирается туда на «маршрутках», назад — на попутках. Всё это просто для того, чтобы побыть наедине с природой, пообщаться с братьями нашими меньшими, привезти домой снимки, на которых запечатлены удивительной красоты пейзажи да представители богатой белорусской фауны.

— В лесу, конечно, многое случалось, — улыбается Дмитрий. — Однажды лоси чуть с велосипеда не сбили. А другой раз пришлось от них убегать. Людям же тоже далеко не всем нравится, когда в их жизнь посторонние вторгаются, так и у зверей. Помню, как-то шёл по тропинке и наткнулся на лисью нору. Весь выводок утку потрошил. Увидев меня, кинулись врассыпную. А один — самый смелый или голодный — остался. Я за фотоаппарат, а лисёнок даже не шелохнулся: только сверлит настороженным взглядом. Думаю: не буду долго задерживаться да шибко пугать рыжих плутовок — пару раз щёлкнул и удалился тихонько.

— Вообще молодь животных, — продолжает солигорчанин, — мало чем от наших детишек отличается: такие же дурашливые и любознательные. Совсем недавно, например, семейство ланей снимал. Спрятался в кустах неподалёку. Взрослые особи проигнорировали, а козлёнок заинтересовался: высмотрел меня и подошёл прямо в упор. Абсолютно безбоязненно! Разглядел хорошенько, попозировал малость, а после спокойно развернулся и побрёл назад к родителям.

Говорят, что дети и животные великолепно чувствуют, добрый перед ними человек или нет…

Дмитрий Урядник — лёгкий на подъём, исходивший не одну сотню километров по лесам, умеющий отлично ориентироваться на местности, превратившийся в настоящего следопыта, стал активным членом объединённого (Солигорск и Слуцк) волонтёрского поисково-спасательного отряда «Ангел». Это произошло в 2017-м. Так приоткрылась ещё одна грань души Дмитрия — неравнодушие к чужой беде, желание помочь тем, кто оказался в отчаянном положении.

К делам, которыми занят солигорчанин, семья — жена и сын — относится с пониманием. Понимают Дмитрия и друзья, хотя и подсмеиваются иногда над ним, имея в виду его «фотоохоту»: мол, одичал там в своих чащобах — всё в одиночку да в одиночку. А он уже планирует новые маршруты — за новыми снимками. Вот, дескать, потеплеет, и отправится в Куценку — на родину мамы. А потом — на пару деньков в Припятский заповедник.

— Впрочем, — подводит черту под разговором Дмитрий, — я не отношу себя к фотографам. Просто у меня есть фотоаппарат. У каждого моего кадра имеется своя история, я их все помню. В лесу провожу значительную часть своего бытия, и мне по-любому приходится встречаться с его обитателями. А вот если это у меня отнять, то я долго не проживу…