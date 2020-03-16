Виктор Сучок, ученик школы№2 Слуцка лучше всех готов спасать людей на воде

Виктор Сучок, ученик школа № 2 стал победителем первенства Слуцкого района по плаванию способом брасс и спасанию на водах.

Первенство состоялось в Слуцкой СДЮШОР в субботу, 14 марта. В соревнованиях приняли участие 20 школьников из разных образовательных учреждений района при содействии Слуцкого РОЧС.

Участники состязались в двух дисциплинах:"спасание на водах" и «плавание способом брасс». Исход состязаний решили десятые секунды.

Победители и призёры:

в дисциплине «Спасание на водах»: 1 место — Виктор Сучок, ГУО «Средняя школа № 2 г. Слуцка»; 2 место — Юрий Болако ГУО «Минское областное кадетское училище»; 3 место — Александр Дубаневич ГУО «Минское областное кадетское училище».

1 место — Виктор Сучок, ГУО «Средняя школа № 2 г. Слуцка»; 2 место — Юрий Болако ГУО «Минское областное кадетское училище»; 3 место — Александр Дубаневич ГУО «Минское областное кадетское училище». в дисциплине «Плавание способом брасс»: 1 место Алексей Грек Алексей ГУО «Средняя школа № 10 г. Слуцка»; 2 место — Евгений Калацкий ГУО «Средняя школа № 10 г. Слуцка»; 3 место — Матвей Люцко Матвей ГУО «Средняя школа № 10 г. Слуцка».

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