В Минспорта опровергли, что игрок ФК «Слуцк» заражён коронавирусом

Министерство спорта и туризма Беларуси опровергло информацию, что несколько спортсменов заразились коронавирусом. В официальном обращении ведомства утверждается, что болен лишь один.

Как пишет Sputnik, речь идёт о 20-летнем гимнасте, который 10 марта вернулся домой после соревнований по спортивной акробатике в Португалии. Он сдал анализ и сейчас находится на карантине в Гомельской областной инфекционной больнице.

Опровергая публикации различных СМИ, Минспорта, вероятно, имеет в виду новости о футболистах Никите Мельникове («Славия», Мозырь), Артёме Петренко («Рух», Брест) и Юрие Козлове («Слуцк»). После появившейся температуры все они прошли медицинское обследование, которое не подтвердило наличие коронавируса.

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В ТЕМУ. В Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.

COVID-19 диагностирован у пяти студентов БГУ. Ни у кого из них клинических проявлений болезни не выявлено.

За выходные также зарегистрированы положительные тесты у ещё четырёх граждан Беларуси. Они прибыли из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты также уже госпитализированы.

За последние сутки провели исследование на коронавирус 950 образцов. Ещё около 200 находятся в работе. Всего с начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии провели более 16 тысяч тестов на COVID-19.

По основным результатам эпидрасследования, выявления носителей, контактных лиц, других мероприятий санитарно-эпидемиологического надзора на эпидемиологическом и медицинском контроле в стране 2583 человека, на данный момент все они без признаков инфекции.