Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в конце зимы

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На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за февраль. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в конце зимы
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 2,6 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb

Голые цифры

По итогам февраля на сайте kurjer.info зарегистрировано 762 940 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 292 612 визитов (в 2,6 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

Новости и сюжеты

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