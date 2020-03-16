Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали жителей Слуцка в конце зимы

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за февраль. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали случчан больше всего, а какие были резонансными.
Голые цифры
По итогам февраля на сайте kurjer.info зарегистрировано 762 940 визитов (сессий).
У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 292 612 визитов (в 2,6 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).
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