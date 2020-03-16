В мастерской «Совхоза «Слуцк» сгорел трактор. Причина пожара устанавливается

Сообщение о пожаре здания на территории мехдвора РСУП «Совхоз «Слуцк» в Вежах спасателям поступило в воскресенье, 15 марта, в 11.58. Пожар обнаружила диспетчер предприятия.

Трактор горел в здании мастерской, на момент возникновения пожара она была закрыта, людей внутри не было. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

«В результате пожара огнём уничтожен трактор „Беларус-2422“, находившийся внутри мастерской, закопчены имущество, стены и потолок по всей площади мастерской», — рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОЧС.

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Слуцкий РОЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту и на производстве. Пренебрегая правилами безопасности, люди подвергают свою жизнь и жизнь близких опасности.