В мастерской «Совхоза «Слуцк» сгорел трактор. Причина пожара устанавливается

Отдел новостей
-
0

Сообщение о пожаре здания на территории мехдвора РСУП «Совхоз «Слуцк» в Вежах спасателям поступило в воскресенье, 15 марта, в 11.58. Пожар обнаружила диспетчер предприятия.

В мастерской «Совхоза «Слуцк» сгорел трактор. Причина пожара устанавливается
Фотографии: Слуцкий РОЧС для kurjer.info
Трактор горел в здании мастерской, на момент возникновения пожара она была закрыта, людей внутри не было. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

«В результате пожара огнём уничтожен трактор „Беларус-2422“, находившийся внутри мастерской, закопчены имущество, стены и потолок по всей площади мастерской», — рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОЧС.

В мастерской «Совхоза «Слуцк» сгорел трактор. Причина пожара устанавливается

Реклама

В мастерской «Совхоза «Слуцк» сгорел трактор. Причина пожара устанавливается

Слуцкий РОЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту и на производстве. Пренебрегая правилами безопасности, люди подвергают свою жизнь и жизнь близких опасности.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.