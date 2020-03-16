Знают ли свои права покупатели: опрос жителей Слуцка. И самые важные вещи, которые должен знать потребитель

Потребители сегодня стали более грамотными: они наслышаны о своих правах и пытаются их отстаивать. «Кур'ер» спросил у случчан, знают ли они, как защитить свои потребительские права, считают ли они, что покупатель всегда прав. Лариса: «Конечно, о своих правах потребителя я знаю. Если у меня возникают какие-то вопросы при покупке, я могу обратиться к продавцам, администрации и получить разъяснения о товаре и его качествах. Они должны полностью владеть информацией о товаре. Фраза „покупатель всегда прав“, я считаю, это об идеальных отношениях между продавцом и покупателем. К сожалению, такое встречается редко, культура торговли у нас ещё не на уровне. Возможно, поэтому у нас покупатель всегда прав».

Анастасия: «О том, что у меня есть права как потребителя, я знаю. Но отстоять их самостоятельно у меня ещё не получается. Однажды я купила наушники, и через два дня они сломались. Я пришла в магазин, чтобы поменять их, ведь гарантийный срок ещё не истёк. Мне отказали, ответили, что такого же товара пока нет, мол, приходите позже. Я пришла с родителями и чеком. Только тогда мне вернули деньги. С утверждением, что покупатель всегда прав, я не совсем согласна. Каждый случай индивидуальный. Бывает, прав и продавец».

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Ирина: «Чтобы защищать свои права, их надо знать. Однажды в магазине я задела товар на полке, он упал и разбился. Подлетели продавцы, стали ругаться. Я предложила разобраться в ситуации без криков. Ещё попросила показать мне закон, по которому я должна оплатить товар, упавший с полки. Но мне так ничего и не показали. Я ушла, ничего не оплатив. Но с тем, что покупатель всегда прав, я не согласна. Мне приходилось быть по разные стороны прилавка. Бывает, что покупатели скандалят без причины, чтобы пар спустить».

Александр: «Своими правами потребителя мне как-то и не приходилось пользоваться. Спорных ситуаций при покупках у меня не возникало. Я знаю, что есть закон, который стоит на защите прав потребителей. Но с тем, что покупатель всегда прав, я не согласен. Зачастую он ведёт себя нагло и некрасиво, потому что думает, что он прав».

На что имеет право потребитель

Всемирный день защиты прав потребителей Беларусь отмечает со всем миром 15 марта. Это день просвещения, когда потребителю напоминают и разъясняют главные правила, которыми обязаны руководствоваться все, кто продаёт товары или оказывает услуги. Во главу закона «О защите прав потребителей» поставлен принцип предоставления полной информации и закрепле­ны другие важнейшие пункты (статья 5).

Потребитель имеет право на:

1.1. Просвещение в области защиты прав потребителей.

1.2. Информацию о товарах (работах, услугах), а также об их изготовителях (продавцах, поставщиках, исполнителях).

1.3. Свободный выбор товаров (работ, услуг).

1.4. Надлежащее качество товаров (работ, услуг), в том числе безопасность товаров (работ, услуг), надлежащую комплектность и количество товара (результата работы).

1.5. Возмещение в полном объёме убытков, вреда, причинённых вследствие недостатков товара (работы, услуги), в том числе на компенсацию морального вреда.

1.6. Государственную защиту своих прав, в том числе на обращение в суд и другие уполномоченные государственные органы за защитой нарушенных прав или интересов, охраняемых настоящим Законом и иным законодательством.

1.7. Общественную защиту своих прав.

1.8. Создание общественных объединений потребителей.

Потребитель имеет и иные права, предусмотренные настоящим Законом и иным законодательством. Государство гарантирует защиту прав и законных интересов потребителей.

Три важные вещи, которые должен знать потребитель

Совершая покупку, помните, что она должна фиксироваться выдачей документа, её подтверждающего — чек, квитанция, договор или билет.

Не выбрасывайте сразу чек, даже если он получен в продовольственном магазине. Обнаружив дома истекший срок годности продукта, при наличии чека вы всегда сможете потребовать замены продукта и даже в отдельных случаях получить компенсацию.

Покупая привычные товары, не забывайте внимательно изучить упаковку и не стесняйтесь задать продавцу вопросы.