У ПМК-226 в Слуцке новый директор

На должность директора дочернего строительного унитарного предприятия «Передвижная механизированная колонна № 226» Минского областного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой» назначен Александр Стаич.

Ранее он работал заместителем директора этого предприятия.

К своим новым обязанностям Александр Стаич приступил в понедельник, 16 марта. Об этом сообщает «Слуцкий край».

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С октября 2017 года должность руководителя предприятия занимал Антон Кудряшов.