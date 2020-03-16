У ПМК-226 в Слуцке новый директор

На должность директора дочернего строительного унитарного предприятия «Передвижная механизированная колонна № 226» Минского областного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой» назначен Александр Стаич.
Ранее он работал заместителем директора этого предприятия.
К своим новым обязанностям Александр Стаич приступил в понедельник, 16 марта. Об этом сообщает «Слуцкий край».
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С октября 2017 года должность руководителя предприятия занимал Антон Кудряшов.
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