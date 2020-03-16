Под Слуцком насмерть сбили женщину. ГАИ ищет свидетелей и очевидцев

Авария произошла в тёмное время суток (но не позже 20.21) в пятницу, 6 марта, на 1-м км трассы Н9482 Омговичи-Гутница-Красная рядом с деревней Васильково.

Водитель Peugeot 5008 ехал со стороны Омговичей и «совершил наезд на находившегося на проезжей части вне пешеходного перехода пешехода». Женщина от полученных телесных повреждений умерла на месте.

Слуцкая ГАИ просит всех лиц, которые располагают информацией о данном ДТП, обратиться по телефону: (8033) 662 13 56 или 102. И заранее благодарит за сотрудничество!

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