Европейские страны вводят жёсткие ограничения из-за коронавируса. А в Беларуси всё спокойно

Испания, Франция и Германия последовали примеру Италии и ввели жёсткие ограничения, чтобы бороться с распространением коронавируса. Весь мир впервые «обогнал» Китай по числу заражённых.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).

По данным на полночь 16 марта, в мире зарегистрировано более 162 тысяч случаев коронавируса, 6065 летальных исхода. Примерно половина пациентов выздоровела (около 75 тысяч).

зарегистрировано более 162 тысяч случаев коронавируса, 6065 летальных исхода. Примерно половина пациентов выздоровела (около 75 тысяч). Количество случаев болезни за пределами Китая впервые превысило количество внутри страны: 81,1 тысячи случаев в Китае и 81,7 тысячи — в других странах.

В Китае выздоровели уже 67 тысяч человек — это 75% всех заболевших за всё время. Погибли 3,2 тысячи человек, 3,9% от всех пациентов.

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В Южной Корее количество случаев заболевания достигло 8,1 тыс. (из них 75 смертей и 510 выздоровлений).

В Италии число заражённых превысило 27 тысяч (+ 2,8 тысячи за сутки). За один день погибли 368 человек, общее число жертв болезни достигло 1,8 тысячи. Во всей стране — строгий карантин.

В Иране уже 13,9 тысячи заражённых, 724 погибших и 4,6 тысячи выздоровевших.

В Испании зафиксировано 7,7 тысячи случаев коронавируса. Всего за день число заразившихся увеличилось на две тысячи, в стране уже 289 летальных исходов (+100 за сутки). Власти Испании ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Разрешено выходить на улицу только чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы.

В Германии зарегистрировано 5,8 тысячи случаев (+1200 за сутки), 11 смертей и 46 выздоровлений. Власти Германии приняли решение закрыть границу с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией. Новые меры вступили в силу утром 16 марта.

Во Франции заразились уже 5,4 тысячи человек (+900 за сутки), умерли — 120. Премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски.

В Беларуси, по последним данным Минздрава, 27 пациентов с коронавирусом. Предварительные анализы ещё пятерых дали положительный результат, проводится уточняющая диагностика.

Четыре страны-соседки Беларуси — Польша, Литва, Латвия и Украина — ввели ограничения на границах. К примеру, Литва (12 заражений) запретит въезд иностранным гражданам с 16 марта, но ещё трое суток страну можно будет пересечь транзитом, чтобы вернуться домой. Польша (119 случаев) уже закрыла границу для всех легковых автомобилей.

В России общее число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 63 (+4 за сутки).