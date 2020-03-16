На выходных в аварии под Солигорском пострадал пятиклассник из Слуцка. Фото

23-летний водитель «Опель Рекорд» ехал по второстепенной дороге и на пересечении с трассой Р55 Бобруйск-Глуск-Любань не уступил дорогу автомобилю «Рено Лагуна».

В ДТП водитель и пассажир «Опеля» (пятиклассник одной из школ Слуцка) с телесными повреждениями доставлены в больницу. По предварительной информации, школьник не был пристёгнут ремнями безопасности.

Авария произошла в воскресенье, 15 марта, около 19.20 в Солигорском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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