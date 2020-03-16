В Слуцке цены на медицинские маски выросли в 10 раз

После сообщений о коронавирусе медицинские маски — ходовой товар. Цены на них выросли в 10−15 раз — с 15 копеек до 2,25 рубля.

Когда в Беларуси был зафиксирован первый случай коронавируса, средний ценник на маски с резинкой в аптеках был от 15 до 30 копеек. Большие упаковки по 50 штук продавались за 6−7 рублей.

Но за такие деньги маску сегодня не купишь ни в одной аптеке. На tabletka.by в Слуцке медицинские маски есть в наличии в 14 аптеках. Их стоимость колеблется от 1,10 до 2,25 рубля.

В одной аптеке многоразовая марлевая четырёхслойная маска стоит 2,25 рубля. Производитель отечественный — ОАО «Купалинка». На вопрос корреспондента «Почему такие дорогие?» фармацевт ответила, что «продают за ту цену, которую им установили».

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Кстати, сегодня, 16 марта, развитие ситуации с коронавирусом прокомментировал Александр Лукашенко.

«Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошёл от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживём и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония», — отметил президент.

Он добавил, что в Беларуси адекватно реагируют на угрозы. Медики уже давно принимают точечные меры, и сами белорусы в целом адекватно воспринимают ситуацию. «Белорусы просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства», — сказал глава государства.

После того как в стране резко вырос спрос на медицинские маски, отечественные предприятия были ориентированы на увеличение объёмов их производства. Как рассказал Александр Лукашенко, теперь некуда девать выпущенную продукцию. «Сшили — девать некуда. Легпром требует: оплатите нам. А здравоохранение говорит: нам столько не надо, нам некуда девать. Правда, я сказал премьер-министру, что надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос», — добавил Александр Лукашенко.