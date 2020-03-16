Что такое имитация бруса и как с ее помощью преобразить свой дом

Натуральный брус всегда выглядит благородно, придавая жилищу добротный вид. Но задействовать брус в ремонте весьма недешево, поэтому на помощь приходит его качественная имитация. Специалисты Lesbaza. by из Минска рассказали, как использовать имитацию бруса в строительстве и ремонте и сэкономить без ущерба для внешнего вида и качества. Кстати, задействовать имитацию можно как при внешних, так и во внутренних работах.

Из какой древесины изготавливают имитацию бруса и почему?

Чаще всего для изготовления имитации бруса Lesbaza использует хвойные породы. Наибольшую популярность заслужили сосна и ель, а в люксовом сегменте задействуют лиственницу, дуб и даже некоторые виды экзотической древесины.

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Востребованность сосны обуславливается следующими преимуществами:

высоким качеством дерева;

доступной стоимостью;

приятным розоватым оттенком;

высокой экологичностью;

характерным ароматом;

за счет высокого содержания смол сосновая древесина считается одной из самых прочных.

Обратите внимание! Из-за высокой смолистости не рекомендуется использовать сосну в помещениях с повышенной температурой.

Советуем использовать сорта Экстра и А, которые обладают отличными эксплуатационными характеристиками.

Что касается ели, то эта древесина считается наиболее доступным сырьем и применяется для отделки фасадов и при проведении внутренних работ. К преимуществам ели относятся:

широкая цветовая гамма: от светло-желтого и янтарного до розового;

высокое содержание смол (защищает от грызунов и насекомых);

низкая плотность (ель легче, чем сосна);

низкая цена.

Имитация из лиственницы относится к материалам класса «Люкс». Высокая стоимость древесины обуславливается ее уникальными характеристиками: устойчивостью к паразитам, плесени, перепадам температур и прочему негативному воздействию. Использовать имитацию из лиственницы можно даже в саунах. Широкая цветовая гамма (от желтого до красно-коричневого тонов) позволяет успешно внедрять самые смелые дизайнерские решения.

По опыту специалистов из Минска, имитация бруса является одним из самых востребованных материалов для отделки.

Брус и имитация — не одно и то же

Многие ошибочно путают брус и его имитацию — предлагаем разобраться, в чем отличие этих материалов.

Брус (цельный, профилированный или клееный) — достаточно доступный пиломатериал. Из-за того, что цельный брус не сушат при заготовке, он склонен к поражению грибком и нуждается в обработке антисептиком. Клееный сосновый или кедровый брус считается более прочным и надежным, но менее экологичным из-за содержания клея в своем составе.

Но если брус можно использовать при возведении построек, то имитация используется исключительно в отделочных работах: при внутренней или внешней обшивке здания.

Примеры применения имитации бруса в строительстве и ремонте

Применение имитации позволяет добиться визуального эффекта монолитных стен, полностью сложенных из профилированного бруса. Кроме того, древесина надежно защищает дом от шумов и холода.

Материал имеет большую толщину и оптимально подходит для наружных работ. Бруски можно ставить как вертикально, так и горизонтально. Обшивка здания имитацией бруса — это отличный способ удерживать тепло внутри дома, а с укладкой материала справится даже неопытный мастер. Кроме того, имитация отлично маскирует старые поверхности, давно требующие ремонта.

Чтобы защитить древесину от плесени, следует регулярно опрыскивать ее антисептиком.

Важно! Специалисты советуют не забывать о пожароопасности и своевременно обрабатывать поверхность огнеупорными пропитками и лаками.

Монтировать фальш-брус можно как сплошной монолитной стеной, так и со вставками других материалов.

Для дач и террас оптимально подойдет имитация бруса из сосны или ели, а если вы хотите, чтобы дом не потерял свой вид спустя годы, используйте лиственницу — лучше один раз переплатить за высокое качество, чем постоянно тратиться на обновление фасада.

Как выбрать качественную имитацию бруса?

Минские специалисты советуют выбирать имитацию бруса, исходя из качества древесины. Например, изделия из хвойных пород позволяют получить доступный и качественный материал с высокой долговечностью и прочностью.

Если же планируется реализовать сложное интерьерное решение, то сорта фальш-бруса всегда можно сочетать: широкая цветовая гамма открывает простор для дизайнерской мысли.

Советуем выбирать пиломатериалы категории «А» — такие бруски содержат минимальное количество сучков и посторонних вкраплений.

В сорте «АВ» встречается чуть больше сучков, в сорте «В» вы можете обнаружить трещинки, в «ВС» обязательно найдутся небольшие повреждения, а сорт «С» считается самым дешевым и низким по качеству.

Стоит обратить внимание и на процент влажности материала — заготовка должна быть хорошо просушенной.

Как мы видим, имитация бруса максимально готова к монтажу — с этими материалами ничего не нужно делать, кроме обработки защитными и декоративными лаками. Монтаж осуществляется очень просто: система «шип-паз» гарантирует плотное прилегание досок. Вы найдете пиломатериалы на складе lesbaza. by в Минске. Материал устойчив к деформации и гниению, отлично поглощает звуки и сохраняет тепло внутри дома.

Кроме того, данный материал экологичен и обеспечивает оптимальный микроклимат, сохраняя постоянный воздухообмен.

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