Оцениваю недвижимость и люблю фотографироваться. Блиц-опрос Светланы Анисенко

Случчанка Светлана Анисенко работает в Слуцке оценщиком недвижимости, транспорта и прочего имущества. Свободное время она проводит за просмотром сериалов и чтением книг. Но её главное хобби — фотография, она модель проекта Smoothlifestyle.

Lampa продолжает проводить блиц-опросы случчанок. В этот раз наша собеседница — 28-летняя Светлана Анисенко, которая считает, что в Слуцке не хватает возможности для обучения.

Как вы проводите свободное время?

Свободное от работы и залипания в интернете время я провожу за просмотром фильмов, сериалов или познавательных видео, чтением книг, шопингом. Время от времени подкрепляю свои знания английского: сижу в приложении, смотрю сериал в оригинальной озвучке.

Но есть одно хобби, которое занимает особое место в моём сердце, — это фотография. Я состою в проекте Smoothlifestyle и при любой подходящей возможности посещаю фотосессии, которые организовываются в рамках проекта. Интересен и сам процесс, и не менее интересна подготовка. Нужно продумать образ, какую-то часть найти и купить, что-то пошить, так что добавляется ещё и элемент рукоделия.

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Что вас вдохновляет?

Это простые вещи: солнце, музыка, новый сорт чая, милый котик на улице и прочие маленькие радости жизни. Главное — подмечать их.

Какое место в Слуцке вам нравится больше всего? Почему?

Больше всего в Слуцке люблю территорию вблизи Дома культуры, в особенности у памятника Анастасии Слуцкой, и набережную с уточками. Ещё мне нравятся небольшие кафе, которые открылись в Слуцке за последние годы, люблю уютные атмосферные места (особенно если там можно ещё и перекусить).

По вашему мнению, чего не хватает девушкам в Слуцке?

Сложно сказать за всех девушек Слуцка. Мне всего хватает, а если чего-то не хватает, я либо захожу в интернет, либо сажусь в маршрутку «Слуцк-Минск» — и через 1,5 часа хватает всего. А если серьёзно, не хватает возможности для обучения новым навыкам или развития, например, обучающих курсов или тренингов.

Как вы думаете, какие встречи стоит проводить для девушек в Слуцке?

Я бы добавила темы женского здоровья, психологии отношений, принятия себя и, конечно же, фотографии.