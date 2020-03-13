14 марта открытие нового магазина одежды для всей семьи «От мала до велика»

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По адресу ул. Комсомольская д. 3 открывается магазин «От мала до велика», в котором представлен широкий выбор одежды для всей семьи.

В ассортименте магазина большой выбор стильной женской, мужской, детской и подростковой одежды. Большой размерный ряд. А также большой выбор галантереи и обуви для всей семьи, постельных и банных принадлежностей, игрушек для детей и многое другое.

Только 14 марта всем покупателям дисконтные карты в подарок.

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Ждем вас по адресу: Ул. Комсомольская д. 3

Время работы:9:00—19:00
Без обеда и выходных

ООО «Восточная долина» УНП 690 665 255

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