Уникальная оптика на колёсах появилась в Слуцке. Её придумал предприниматель Дмитрий Листопад. Он рассказал «Кур`еру» о своём ноу-хау и объяснил, чем передвижная оптика удобнее обычного магазина.

В ближайшее время она начнёт обслуживать жителей малых городов, граничащих со Слуцким районом.

Передвижная оптика — что это

Передвижной магазин-мастерская — это полноценный торговый павильон, только на колёсах. Площадь помещения — 7 квадратных метров. Там есть витрины, стол, место для продавца, мини-мастерская со станком для обработки линз, шкафы для хранения продукции. В салон можно подняться по ступенькам, а для пожилых людей будет установлен дополнительный широкий поручень. В помещении всё как в обычном магазине — хорошее освещение, зеркала, отопление, кондиционер.

В передвижной оптике будет работать продавец-консультант и мастер. Изготовление очков в среднем займёт 10−15 минут в зависимости от сложности.

В передвижном салоне всё устроено так, чтобы покупатель в одном месте выбрал оправу, заказал и сразу получил готовые очки. Выбор оправ — не меньше, чем в стационарном магазине — около 400 образцов, как для детей, так и для взрослых; от 7 до 12 рублей. Стоимость изделий ориентирована на покупателя со средним и низким доходом.

Польза

Сейчас в таких городах, как Старые Дороги, Любань, Копыль, Клецк, нет специализированных магазинов оптики. Их жителям приходится ездить в Слуцк или Солигорск несколько раз.

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Сначала — чтобы попасть к офтальмологу, потом — чтобы выбрать очки. И ещё раз, чтобы получить готовый заказ. Это неудобно и затратно.

Держать в таких маленьких городах специализированный магазин невыгодно. Вложения большие, а потребности такой нет.

Как возникла идея

«Идея оптики на колёсах пришла в голову примерно год назад, когда мы открывали магазин в Несвиже, — рассказал Дмитрий. — Тогда первый раз подумал, почему бы не приезжать туда. На обдумывание идеи ушло много ночей: мы с женой «переверну­ли» интернет, но ничего похожего не нашли.

Когда подсчитали вложения, поняли, что они окупятся меньше чем за год. К примеру, когда у нас в Минске был магазин площадью 12 кв. м, мы платили 500 евро в месяц только за аренду, а ведь цены постоянно растут. Я подумал, что если работать на передвижной оптике, то выгода будет всем: и нам, и покупателям. За счёт экономии на аренде и коммунальных услугах мы и получим возможность не поднимать цену на товар.

Как было реализовано

Когда нашли подходящую по параметрам машину, её пришлось переделывать. Около года ушло на переоборудование. Раньше это был почтовый фургон, и он не годился для моих целей. Мастера в Минске предложили на старое шасси поставить кузов от фуд-трака с открывающимся окном-витриной. И этот вариант идеально подошёл.

Дизайн, планировку разрабатывали сами. Часть мебели сделана на заказ, а что-то собирал самостоятельно.

Наша передвижная оптика с мастерской — первая в Беларуси. Мы уже подали документы в Центр интеллектуальной собственности для того, чтобы запатентовать эту идею".

Где появится фургон-оптика

По словам Дмитрия Листопада, передвижная оптика будет ездить по городам, где нет качественной оптики: Старые Дороги, Любань, Копыль, Клецк. В дальнейшем, если будет востребована такая услуга, предприниматель планирует принимать предварительные заявки через сайт из других населённых пунктов и приезжать туда.

«Будет разработан график, в каждом городе выберем удобное место, оптика будет работать там несколько часов один раз в неделю», — сказал Дмитрий.

Первый выезд, скорее всего, состоится в Старые Дороги и Любань через один-два месяца, когда закончится оформление внешнего вида фургона.

Он будет ярким и узнаваемым — фирменного салатового цвета, с названием бренда и расписанием поездок.