Олег Лесников: «В Слуцке коронавируса нет. У нас всё чисто»

Посреди дня, 13 марта, Минздрав объявил, что в Минской области зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом. Но в каком именно населённом пункте — не указывалось.

Вчера «Кур'ер» писал, что медицинская бригада увезла из Слуцка иностранца, который приехал на одно из предприятий города. Некая сотрудница заподозрила, что мужчина мог быть заражён коронавирусом, «потому что покашливал». (Читайте: Возвращайтесь с работы спокойно… В Слуцке на предприятии в микрорайоне «Сахарный» коронавируса нет).

Как сказал «Кур'еру» Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, гражданин Германии был отправлен в Борисовскую инфекционную больницу. Тест на коронавирсус был отрицательным.

«В Слуцке коронавируса нет. У нас всё чисто», — сказал Олег Лесников.

Реклама

Таким образом сообщение Минздрава об очаге COVID-19 в Минской области не касается Слуцка.

Что случчанам делать сейчас

«В Слуцке и районе оснований для паники нет, но нужно быть осторожными, не забывать про меры профилактики», — обратился к случчанам Олег Лесников.

Он напомнил, что с прошлой недели случчан с признаками ОРВИ и ОРИ принимают только в кабинете инфекционных заболеваний. Вход расположен в левом торце здания взрослой поликлиники. Заходить в регистратуру не нужно. Это сделано, чтобы избежать инфицирования других пациентов взрослой поликлиники. Это приказ Министерства здравоохранения.

«В первую очередь нужно быть уважительными по отношению к другим и не идти к участковому врачу, потому что, если буду заражены медработники, вам некому будет оказать помощь», — сказал он. Он порекомендовал случчанам посещать массовые мероприятия крайне осторожно, а идти в медучреждения в сугубо обоснованных случаях.

В тему

Как правильно мыть руки, чтобы не подхватить инфекции (а не только один коронавирус). Мы подготовили для вас видео на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Почему мы вдруг заговорили про мытьё рук? Потому что это одна из эффективных, простых и доступных мер, чтобы не заразиться вирусом или не передать его другим. Если вы думаете, что все умеют мыть руки, то нет. Исследования показывают, что многие люди руки моют неправильно. Например, моют без мыла или моют их недолго.