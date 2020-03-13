Сильный ветер повалил 24 дерева в Минской области. Сколько в Слуцке

Непогода за последние сутки привела к нарушению электроснабжения в 1128 населённых пунктах страны. В Слуцком районе, по данным Слуцкого РОЧС, произошло только одно отключение, связанное с сильным ветром.

«У нас зарегистрировано одно отключение электричества в 21.40. В течение часа оно было восстановлено. Около деревни Поликаровка на дороге упало дерево, его убрали примерно в 21.30», — рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОЧС.

Всего в Беларуси зафиксировано 63 случая падения деревьев, больше всего в Минской и Брестской областях — 24 и 17 соответственно, в результате которых повреждены два легковых автомобиля. Пострадавших нет.

По прогнозам, сильный ветер возможен сегодня, а также в субботу, 14 марта, утром и днём.