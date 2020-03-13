Санитарные правила изменят. В магазин будем ходить со своей тарой

В Беларуси хотят разрешить потребителям использовать свою тару при покупке товаров. Сейчас МАРТ совместно с Минздравом работают над тем, чтобы внести необходимые изменения в законодательство. Об этом сообщила на пресс-конференции Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ.

Сейчас санитарные требования запрещают организациям торговли отпускать продукты в грязную тару покупателя и печатную макулатуру.

По словам Инны Гаврильчик, сейчас МАРТ и Минздрав работают над тем, чтобы разрешить покупателям использовать свою тару при покупке весовых товаров. Это может быть как свой пластиковый пакет или многоразовая упаковка.

Цель таких новшеств — сэкономить средства покупателей и сократить использование пластиковой упаковки.

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Возможно, что изменения коснутся развесных товаров в магазинах, еды в кулинарии или кондитерском отделе.