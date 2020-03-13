Коронавирус движется дальше. В Беларуси уже 27 заболевших

По данным на 13 марта, в Беларуси 27 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил Минздрав.

По словам представителей Минздрава, среди выявленных случаев семь завозных очагов — Гродно, Гомель, Минск, Витебск и Минская область (1 случай). Все остальные заразились в Беларуси.

Один пациент в состоянии средней тяжести, у остальных — лёгкое и бессимптомное течение болезни.

Каждый из семи человек, которые привезли вирус из-за границы, дали по 2−3 контакта заразившихся. Один из заболевших скрыл информацию о посещении Северной Италии, вовремя не вызвал скорую помощь. Он встречался с друзьями и родственниками, ходил на праздники и спортивные мероприятия. В итоге госпитализировали 91 человека, которые контактировали с ним, в том числе его сына, который, не зная, что вирус передался и ему, ходил на занятия в университет и передал вирус своим одногруппникам.

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Минздрав призывает всех, кто был в Италии, Китае, Иране и Южной Корее и других странах, сообщать на границе о своих поездках, своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы предотвратить распространение инфекции.