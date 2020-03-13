Массовых мероприятий с участием иностранцев в Беларуси не будет до 6 апреля

До 6 апреля в Беларуси ограничили массовые мероприятия с международным участием из-за пандемии коронавируса. Кто собирался приехать в это время в Минск?

Минздрав считает, что основная задача сейчас — снизить риск завоза вируса из других стран.

«Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача — без риска для собравшихся», — подчеркнули в Минздраве.

А с 12 марта в Беларуси проводится мониторинг мест общего сбора граждан на предмет правильно работающих вентиляционных шахт, наличия антисептиков и соблюдения других санитарных норм.

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СПРАВКА:

Кто собирался выступать в Минске до 6 апреля: Димаш, ЛСП, «Квартал 95», Михаил Жванецкий, Элджей, МЭВЛ, Ах Астахова, Мот, «Тараканы», Семен Альтов, Виктор Комаров, Николай Носков, Сосо Павлиашвили, Nothing But Thieves, Лигалайз, Моргенштерн, ATL, Хаски, Психея, Вольскi, Иван Абрамов, Дмитрий Быков, Алексей Глызин, Святослав Ещенко, Сансей.