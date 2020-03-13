Каким будет минимальный порог баллов на ЦТ в 2020 году

Министерство образования Беларуси официально утвердило минимальные баллы на ЦТ в 2020 году.

Для точных наук (математики, физики и биологии), для первого профильного предмета минимальный балл составит от 20 и выше, для второго — от 10 баллов.

По белорусскому и русскому языкам для филологических специальностей нужно получить не меньше 25 баллов. Для нефилологических специальностей удовлетворительными оценками будут считаться от 10 баллов и выше.

Для иностранных языков, истории Беларуси, всемирной истории и географии, для первого профильного предмета минимальный балл — от 25, а для второго профильного — от 15.

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При этом минимальным проходным баллом для поступающих в вузы, которые находятся в подчинении Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, достаточно будет 7 баллов. Аналогичные минимальные баллы предусмотрены для военных факультетов, а также некоторых других специальностей, в основном касающихся сельскохозяйственной деятельности.

По сравнению с 2019 годом минимальные балы не изменились.