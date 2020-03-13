Торжества в честь памяти Софии Слуцкой пройдут в Слуцке 5 апреля

Обычно торжества в честь дня памяти святой Софии Слуцкой проходят в Слуцке 1 апреля. В этом году празднества по инициативе епископа Слуцкого и Солигорского Антония переносятся со среды, 1 апреля, на воскресенье, 5 апреля. Что состоится в этот день в Слуцке?

В этот день в Слуцк прибывают многочисленные паломники, чтобы почтить память княгини-подвижницы участием в крестном ходе и Божественной литургии. Состоится освящение звонницы в честь святителя Николая Чудотворца. Возглавить торжества в Слуцк прибудет Патриарший Экзарх.

Расписание торжеств:

5 апреля в 8.30 от кафедрального собора Архангела Михаила (ул. Социалистическая, 90) к храму в честь преподобного Паисия Святогорца (ул. Магистральная, 15) проследует крестный ход с честной стопой праведной Софии, княгини Слуцкой, частицей мощей мученика младенца Гавриила Белостокского и Слуцкого и копией Креста преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой. Сбор участников крестного хода около собора Архангела Михаила в 8.10 .

. В 9.45 у входа в храм преподобного Паисия Святогорца состоится встреча митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

у входа в храм преподобного Паисия Святогорца состоится встреча митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. В 10.00 начнётся Божественная литургия, которую совершит митрополит Павел в сослужении епископа Слуцкого и Солигорского Антония и епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия.

начнётся Божественная литургия, которую совершит митрополит Павел в сослужении епископа Слуцкого и Солигорского Антония и епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия. В 12.00 владыка Экзарх совершит освящение звонницы в честь святителя Николая Чудотворца на территории храма в честь преподобного Паисия Святогорца. На звоннице будет размещён набор из 12 колоколов. Колокольня станет памятником двух знаменательных дат национального масштаба — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 85-летия со дня рождения митрополита Филарета, Почётного Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

владыка Экзарх совершит освящение звонницы в честь святителя Николая Чудотворца на территории храма в честь преподобного Паисия Святогорца. На звоннице будет размещён набор из 12 колоколов. Колокольня станет памятником двух знаменательных дат национального масштаба — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 85-летия со дня рождения митрополита Филарета, Почётного Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Митрополит Павел также совершит закладку капсулы в фундамент строящегося здания Слуцкого епархиального управления. Строительство началось в январе этого года. Предполагается, что в новом двухэтажном здании общей площадью 1000 м 2 будут находиться домовый храм в честь Святой Живоначальной Троицы, трапезная, административные кабинеты, монашеские кельи. Строительство коробки и монтаж крыши планируется завершить до сентября 2020 года.

будут находиться домовый храм в честь Святой Живоначальной Троицы, трапезная, административные кабинеты, монашеские кельи. Строительство коробки и монтаж крыши планируется завершить до сентября 2020 года. В 13.30 состоится возложение цветов к памятнику святой праведной Софии, княгине Слуцкой, и у памятного знака «Часовня Победы».