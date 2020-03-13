Одно из отделений Беларусбанка в Слуцке приостанавливает работу

С 13 апреля отделение № 615/5259 ОАО «АСБ Беларусбанк», расположенное по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 211А, временно приостанавливает работу в связи с реконструкцией здания.

Совершать банковские операции за отделение № 615/5259 можно в любом отделении ОАО «АСБ Беларусбанк».

Для качественного обслуживания клиентов банка будут внесены изменения в график работы операционной службы ЦБУ по адресу: г. Слуцк, ул. Чехова, 22

с 9.00 -19.00 — понедельник- пятница,

с 9.00−15.00 — суббота.

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Выходной день — воскресенье.