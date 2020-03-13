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kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Пятница, 13 марта, 2020
2.8
C
Слуцк
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kurjer.info
Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»
Слуцк
Вакансии
Расписания
Автобусы город
Автобусы пригород
Поезда
Маршрутки
Поликлиника взрослая
Поликлиника стоматологическая
Консультация женская
Участковые инспекторы Слуцкого РОВД
Полезные телефоны для случчан
Реклама
Рекламодателю
Подписка
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Каталог
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№ 995 от 27 февраля 2020 года
Отдел новостей
-
13 марта 2020, 11:06
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Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.