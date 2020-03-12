Изобретён рецепт шаурмы по-слуцки. Смотрите, как её приготовить

Идея, что у Слуцка должен быть свой рецепт шаурмы, родилась в редакции газеты «Кур'ер» во время беседы со случчанкой Аминой Палазник. Вместе с партнёром материала — компанией Interferm (Слуцкий дрожжевой завод), мы рассказываем, как приготовить Слуцкую шаурму.
«Здесь нет майонеза. Йогуртовый соус с чесноком и укропом, запечённое мясо в рукаве и хрустящий картофель Пай. Тандем получился очень даже хороший, родные поставили высший балл, а они у меня ещё те привереды"‚ — написала Амина в своём Instagram‚ куда выкладывает все рецепты. Именно она и наполнила нашу идею вкусным содержанием.
Напомним, что случчанка Амина Палазник — победительница премии газеты «Кур'ер» «Instagram года #Слуцк-2019».
Как приготовить шаурму по-слуцки
Ингредиенты:
- Рёбрышки — 1 упаковка;
- Крупный картофель — 3 шт;
- Свежий огурец — 3 шт;
- Помидоры свежие — 3 шт;
- Петрушка — 20 г;
- Укроп — 20 г;
- Листья салата;
- Греческий йогурт — 500 г;
- Чеснок по вкусу;
- Табаско или горчица на выбор;
- Крупный репчатый лук — 2 шт;
- Лаваш.
Приготовление:
- Запечь рёбрышки в рукаве в духовке 1 час 30 мин при 180 °C.
4. Йогурт смешать с укропом и чесноком (на мелкой тёрке) добавить соль, перец, табаско или горчицу.
Как собрать шаурму
- На лист лаваша — лист салата.
3. Мясо рёбрышек, нарезать кусочками.
5. Соус.
8. Шурму обжарить на сковороде гриль.
9. Шаурма по-слуцки готова!
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