Изобретён рецепт шаурмы по-слуцки. Смотрите, как её приготовить

Ольга Паздерина
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Идея, что у Слуцка должен быть свой рецепт шаурмы, родилась в редакции газеты «Кур'ер» во время беседы со случчанкой Аминой Палазник. Вместе с партнёром материала — компанией Interferm (Слуцкий дрожжевой завод), мы рассказываем, как приготовить Слуцкую шаурму.

«Здесь нет майонеза. Йогуртовый соус с чесноком и укропом, запечённое мясо в рукаве и хрустящий картофель Пай. Тандем получился очень даже хороший, родные поставили высший балл, а они у меня ещё те привереды"‚ — написала Амина в своём Instagram‚ куда выкладывает все рецепты. Именно она и наполнила нашу идею вкусным содержанием.

Напомним, что случчанка Амина Палазник — победительница премии газеты «Кур'ер» «Instagram года #Слуцк-2019».

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Как приготовить шаурму по-слуцки

Ингредиенты:

  • Рёбрышки — 1 упаковка;
  • Крупный картофель — 3 шт;
  • Свежий огурец — 3 шт;
  • Помидоры свежие — 3 шт;
  • Петрушка — 20 г;
  • Укроп — 20 г;
  • Листья салата;
  • Греческий йогурт — 500 г;
  • Чеснок по вкусу;
  • Табаско или горчица на выбор;
  • Крупный репчатый лук — 2 шт;
  • Лаваш.

Приготовление:

  1. Запечь рёбрышки в рукаве в духовке 1 час 30 мин при 180 °C.
2. Картофель нарезать на тёрке для корейской моркови. Хорошо промыть холодной водой, оставить в воде, в процессе менять 4 раза, чтобы ушёл крахмал. Выложить на бумажное полотенце, промокнуть. Обжарить во фритюре, выложить на бумажное полотенце, посолить. 3. Свежие овощи порезать, смешать с петрушкой, добавить соль, перец черный по вкусу.

Победительница «Instagram года #Слуцк-2019» придумала рецепт шаурмы по-слуцки

4. Йогурт смешать с укропом и чесноком (на мелкой тёрке) добавить соль, перец, табаско или горчицу.

5. Лук порезать кольцами, залить маринадом. 250 мл воды, 3 ст.л. сахара, ½ соли, 2 ст.л. уксуса. Оставить на 1 час.

Как собрать шаурму

  1. На лист лаваша — лист салата.

Победительница «Instagram года #Слуцк-2019» придумала рецепт шаурмы по-слуцки
2. Добавить соус.

Победительница «Instagram года #Слуцк-2019» придумала рецепт шаурмы по-слуцки
3. Мясо рёбрышек, нарезать кусочками.

Победительница «Instagram года #Слуцк-2019» придумала рецепт шаурмы по-слуцки

Победительница «Instagram года #Слуцк-2019» придумала рецепт шаурмы по-слуцки
4. Выложить маринованный лук.Победительница «Instagram года #Слуцк-2019» придумала рецепт шаурмы по-слуцки

5. Соус.

Победительница «Instagram года #Слуцк-2019» придумала рецепт шаурмы по-слуцки
6. Овощной салат.Победительница «Instagram года #Слуцк-2019» придумала рецепт шаурмы по-слуцки

7. Картофель Пай.Победительница «Instagram года #Слуцк-2019» придумала рецепт шаурмы по-слуцки

8. Шурму обжарить на сковороде гриль.

Победительница «Instagram года #Слуцк-2019» придумала рецепт шаурмы по-слуцки

9. Шаурма по-слуцки готова!

Победительница «Instagram года #Слуцк-2019» придумала рецепт шаурмы по-слуцки

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