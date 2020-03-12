Изобретён рецепт шаурмы по-слуцки. Смотрите, как её приготовить

Идея, что у Слуцка должен быть свой рецепт шаурмы, родилась в редакции газеты «Кур'ер» во время беседы со случчанкой Аминой Палазник. Вместе с партнёром материала — компанией Interferm (Слуцкий дрожжевой завод), мы рассказываем, как приготовить Слуцкую шаурму.

«Здесь нет майонеза. Йогуртовый соус с чесноком и укропом, запечённое мясо в рукаве и хрустящий картофель Пай. Тандем получился очень даже хороший, родные поставили высший балл, а они у меня ещё те привереды"‚ — написала Амина в своём Instagram‚ куда выкладывает все рецепты. Именно она и наполнила нашу идею вкусным содержанием.

Напомним, что случчанка Амина Палазник — победительница премии газеты «Кур'ер» «Instagram года #Слуцк-2019».

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Как приготовить шаурму по-слуцки

Ингредиенты:

Рёбрышки — 1 упаковка;

Крупный картофель — 3 шт;

Свежий огурец — 3 шт;

Помидоры свежие — 3 шт;

Петрушка — 20 г;

Укроп — 20 г;

Листья салата;

Греческий йогурт — 500 г;

Чеснок по вкусу;

Табаско или горчица на выбор;

Крупный репчатый лук — 2 шт;

Лаваш.

Приготовление:

Запечь рёбрышки в рукаве в духовке 1 час 30 мин при 180 °C.

Фотографии: Амина Палазник 1 из 2

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2. Картофель нарезать на тёрке для корейской моркови. Хорошо промыть холодной водой, оставить в воде, в процессе менять 4 раза, чтобы ушёл крахмал. Выложить на бумажное полотенце, промокнуть. Обжарить во фритюре, выложить на бумажное полотенце, посолить.3. Свежие овощи порезать, смешать с петрушкой, добавить соль, перец черный по вкусу.

4. Йогурт смешать с укропом и чесноком (на мелкой тёрке) добавить соль, перец, табаско или горчицу.

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Как собрать шаурму

На лист лаваша — лист салата.

5. Лук порезать кольцами, залить маринадом. 250 мл воды, 3 ст.л. сахара, ½ соли, 2 ст.л. уксуса. Оставить на 1 час.



2. Добавить соус.



3. Мясо рёбрышек, нарезать кусочками.



4. Выложить маринованный лук.

5. Соус.



6. Овощной салат.

7. Картофель Пай.

8. Шурму обжарить на сковороде гриль.

9. Шаурма по-слуцки готова!

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