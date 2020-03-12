Где в Слуцке можно купить виноград Аркадия. Слуцкий питомник «Ваш сад» предлагает саженцы

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На слуцком рынке в павильоне № 13 можно приобрести саженцы от производителя. Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок.

Где в Слуцке можно купить виноград Аркадий. Слуцкий питомник «Ваш сад» предлагает саженцы

Питомник «Ваш дом» предлагает саженцы:

  • яблони — 10 рублей;
  • груши — 12 рублей;
  • черешни - 12 рублей;
  • вишни — 12 рублей;
  • персика — 15 рублей;
  • сливы — 12 рублей;
  • абрикоса — 12 рублей;
  • винограда — 10 рублей;
  • голубики — 10 рублей;
  • кусты смородины, крыжовника, паречки, малины — 5 рублей.

СПРАВКА. Питомник находится в деревне Подлипцы Слуцкого района. Им заведуют супруги Блищага — Ада и Виталий. Они выращивают плодовые деревья, кустарники и розы. Этот бизнес они веду уже 20 лет.

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Ада и Виталий ответственно подходят к выращиванию саженцев: периодически исследуют землю в минской лаборатории и удобряют почву органическим удобрением.

Питомник находится по адресу: деревня Подлипцы, улица Чапечки, 23.

Контакты: +375 29 877 99 85 (Ада), +375 33 318 55 17 (Виталий).

Где в Слуцке можно купить виноград Аркадий. Слуцкий питомник «Ваш сад» предлагает саженцы

Физ.лицо Блищага А.Д.

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