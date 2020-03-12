Где в Слуцке можно купить виноград Аркадия. Слуцкий питомник «Ваш сад» предлагает саженцы

На слуцком рынке в павильоне № 13 можно приобрести саженцы от производителя. Для постоянных клиентов предусмотрена система скидок.
Питомник «Ваш дом» предлагает саженцы:
- яблони — 10 рублей;
- груши — 12 рублей;
- черешни - 12 рублей;
- вишни — 12 рублей;
- персика — 15 рублей;
- сливы — 12 рублей;
- абрикоса — 12 рублей;
- винограда — 10 рублей;
- голубики — 10 рублей;
- кусты смородины, крыжовника, паречки, малины — 5 рублей.
СПРАВКА. Питомник находится в деревне Подлипцы Слуцкого района. Им заведуют супруги Блищага — Ада и Виталий. Они выращивают плодовые деревья, кустарники и розы. Этот бизнес они веду уже 20 лет.
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Ада и Виталий ответственно подходят к выращиванию саженцев: периодически исследуют землю в минской лаборатории и удобряют почву органическим удобрением.
Питомник находится по адресу: деревня Подлипцы, улица Чапечки, 23.
Контакты: +375 29 877 99 85 (Ада), +375 33 318 55 17 (Виталий).
Физ.лицо Блищага А.Д.
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