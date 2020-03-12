Дезинфекция, уборка, АЗС для «гномиков»… Фото из жизни Слуцка в эти дни

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Дезинфекция, уборка, АЗС для «гномиков»… Фото из жизни Слуцка в эти дни
Мартовский случчанин. Фото: Алесь Достанко

Предлагаем вам посмотреть подборку весенних фотофактов о том, что происходит в нашем городе.

Терминал

В Слуцке на железнодорожном вокзале появился терминал для продажи билетов. Фотофакт
Фотографии: Александр Большой
Многие не замечали, что на железнодорожном вокзале недавно появился терминал самообслуживания, где можно по карточке купить билеты на пригородные поезда.

Напоминаем, что билеты на поезда можно купить и онлайн. Вот здесь мы подробно описали, как это сделать.

Уборка

Дезинфекция, уборка, АЗС для «гномиков»… Фото из жизни Слуцка в эти дни
Фото: Алесь Достанко
На обочину улицы Гагарина в 14-м городке водители прямо из окон машин выбрасывают пластиковые бутылки и другой мусор. Всё это приходится убирать дворникам. Мусор собирают мешками. По этой улице машины едут в 2 гаражных кооператива и в новый коттеджный посёлок. Почему люди не могут довезти мусор до урны, остаётся загадкой.

Две радуги

Дезинфекция, уборка, АЗС для «гномиков»… Фото из жизни Слуцка в эти дни
Фото прислала Юлия Гончаренко
Вечером 11 марта в Слуцке после дождика можно было наблюдать интересное погодное явление — сразу две радуги.

Мостик

Дезинфекция, уборка, АЗС для «гномиков»… Фото из жизни Слуцка в эти дни
Фото: Александр Большой
Мостик через канавку возле слуцкого костёла больше не безопасен.

Чуть-чуть заправился

Дезинфекция, уборка, АЗС для «гномиков»… Фото из жизни Слуцка в эти дни
Фото: Александр Большой
На одной из слуцких АЗС наш корреспондент заметил то, что его позабавило: кто-то заправился всего лишь на 1 литр и 230 граммов. Причём топливо заливалось не в канистру, как вы бы могли подумать, а в бак. Если и дальше цены на бензин будут расти, а зарплаты — нет, то скоро так будут заправляться все.

Дезинфекция

Дезинфекция, уборка, АЗС для «гномиков»… Фото из жизни Слуцка в эти дни
Фото: Александр Большой
На автовокзале в Слуцке повесили контейнер с дезинфицирующим средством. Профилактические мероприятия в разгаре.

Табличка

Дезинфекция, уборка, АЗС для «гномиков»… Фото из жизни Слуцка в эти дни
Фото: Александр Большой
На парковке поликлиники добавили табличку о том, что здесь два парковочных места для инвалидов.

Весна. Коты прилетели

Дезинфекция, уборка, АЗС для «гномиков»… Фото из жизни Слуцка в эти дни
Фото: Олеся Белая
В марте в Слуцке на верхушках деревьев можно увидеть не только перелётных птиц, но и перелётных котов.

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