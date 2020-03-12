Дезинфекция, уборка, АЗС для «гномиков»… Фото из жизни Слуцка в эти дни

Предлагаем вам посмотреть подборку весенних фотофактов о том, что происходит в нашем городе.

Терминал

Многие не замечали, что на железнодорожном вокзале недавно появился терминал самообслуживания, где можно по карточке купить билеты на пригородные поезда.

Напоминаем, что билеты на поезда можно купить и онлайн. Вот здесь мы подробно описали, как это сделать.

Уборка

Две радуги

Мостик

Чуть-чуть заправился

Дезинфекция

Табличка

Весна. Коты прилетели

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На обочину улицы Гагарина в 14-м городке водители прямо из окон машин выбрасывают пластиковые бутылки и другой мусор. Всё это приходится убирать дворникам. Мусор собирают мешками. По этой улице машины едут в 2 гаражных кооператива и в новый коттеджный посёлок. Почему люди не могут довезти мусор до урны, остаётся загадкой.Вечером 11 марта в Слуцке после дождика можно было наблюдать интересное погодное явление — сразу две радуги.Мостик через канавку возле слуцкого костёла больше не безопасен.На одной из слуцких АЗС наш корреспондент заметил то, что его позабавило: кто-то заправился всего лишь на 1 литр и 230 граммов. Причём топливо заливалось не в канистру, как вы бы могли подумать, а в бак. Если и дальше цены на бензин будут расти, а зарплаты — нет, то скоро так будут заправляться все.На автовокзале в Слуцке повесили контейнер с дезинфицирующим средством. Профилактические мероприятия в разгаре.На парковке поликлиники добавили табличку о том, что здесь два парковочных места для инвалидов.В марте в Слуцке на верхушках деревьев можно увидеть не только перелётных птиц, но и перелётных котов.