Возвращайтесь с работы спокойно… В Слуцке на предприятии в микрорайоне «Сахарный» коронавируса нет

В редакцию «Кур'ера» позвонил Владимир, работник предприятия, расположенного в микрорайоне «Сахарный». Он сообщил, что сейчас у них на работе очень нервная обстановка — все обсуждают новость. Вкратце она такова: на одно из предприятий в этом же микрорайоне из-за границы по делам приехал иностранец, вскоре его забрали медработники, облачённые в защитные костюмы. Из-за этого события у людей выросла уверенность, что иностранец привёз коронавирус.

«Ситуация обрастает слухами, люди не знают, как себя вести и чего бояться. Некоторые „очевидцы“ уже утверждают, что предприятие оцеплено, никого не пускают, — рассказал Владимир. — Вы же всё знаете! Что произошло? Не хочется, чтобы слухи заполонили весь город».

По информации источников «Кур'ера», случай действительно на днях имел место. На предприятие приехал иностранец. Он покашливал. Бдительная работница сообщила об этом медикам. Службы среагировали и приняли меры. Мужчину увезли на обследование. После анализов, в том числе и повторных, оказалось, что с ним всё в порядке — коронавируса нет.

Корреспондент газеты, выехав на место, убедился, что предприятие работает в штатном режиме — без оцепления и защитных мер.

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Напомним, что в этой части Слуцка расположены 4 предприятия пищевой перерабатывающей промышленности.

Официальный оперативный комментарий от медицинских служб получить не удалось. «Работа шла в штатном режиме», — пояснил один из собеседников, подтвердивший факт случая.