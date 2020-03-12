Заявление начальника ЖЭУ-4: «Требую опубликовать…»

На нашем сайте kurjer.info 3 марта была опубликована статья «Пока неизвестно, застрелят ли дворового пса Мухтара или оставят в покое».

После опубликования материала в редакцию газеты «Кур'ер», которая является владельцем сайта, поступило письмо от коммунального унитарного производственного предприятия «Слуцкое ЖКХ» за подписью начальника ЖЭУ-4 С.Л. Коленчиц.

Учитывая право любого человека или должностного лица на ответ, публикуем выдержки из данного обращения, которое поясняет позицию ЖЭУ-4 по ситуации, описанной в материале.

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«Кто такой Андрей? Со мной никто не связывался, никаких комментариев я не давала, это не мои слова. В ЖЭУ-4 профессии „дворник“ не существует. Рабочей по комплексной уборке и содержанию домовладений, которая обслуживает жилой дом № 10 по ул. Солигорская, руководство ЖЭУ-4 никакой информации не предоставляло. В публикации — недостоверная информация».

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«В Республике Беларусь существуют Правила содержания домашних и безнадзорных животных. Прошу опубликовать эти Правила, чтобы люди их знали. Все действия будут производиться согласно Правилам».

P.S. Наши читатели, которые интересуются историей с собакой Мухтаром, могут ознакомиться с документом: «Об утверждении Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь» (Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь).

Контекст:

19 февраля. Во дворе 9-этажки работники ЖКХ разломали будку и оставили собаку без крыши над головой. Как житель Слуцка это выяснил

25 февраля. Житель 9-этажки в Слуцке смастерил новый дом для дворовой собаки. Прежнюю будку сотрудники ЖЭУ разломали и выкинули на свалку

3 марта. Пока неизвестно, застрелят ли дворового пса Мухтара или оставят в покое