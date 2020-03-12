«Выгодная пара» в МТС: скидка на второе устройство

Приобретайте в салонах связи и интернет-магазине МТС два носимых устройства, участвующих в акции «Выгодная пара», и получайте скидку на второе из них.

В акции принимают участие беспроводные наушники Bingo X6, Marshall Major III Bluetooth, Elari NanoPods, Huawei FreeBuds, Plantronics BackBeat Fit 505, а также фитнес-браслеты Huawei Band 4e и Huawei Color Band A2.

При покупке одного устройства появляется возможность приобрести дополнительный аксессуар по сниженной цене.

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Покупая Marshall Major III Bluetooth, вы получаете возможность приобрести наушники Plantronics BackBeat Fit 505 за 149 рублей. Обе модели славятся высоким качеством звука, качественными материалами, используемыми при сборке и длительным временем автономной работы. У Marshall Major III Bluetooth одной зарядки хватает на 30 часов проигрывания музыки, а аккумулятор Plantronics BackBeat Fit 505 обеспечивает до 18 часов беспрерывных разговоров или прослушивания треков.

А при покупке двух пар наушников Bingo X6, вторая пара будет дешевле на 40 рублей. Таким образом, стоимость первой единицы товара составит 109 рублей, а второй — 69. Наушники Bingo X6 разработаны специально для спорта, обладают малым весом и компактными размерами, а эргономичный дизайн позволяет надежно зафиксировать их в ушах.

Подробнее об условиях акции смотрите здесь.

УНП 800 013 732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»