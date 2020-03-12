Страна под карантином. Жители Италии рассказали, каково это

В ночь на 10 марта власти Италии ввели карантин на всей территории. До 3 апреля передвижение по стране без уважительных причин запрещено. Это объясняют тем, что в Италии умерли от коронавируса уже более 800 человек. Спустя два дня меры снова ужесточили: в Италии будут закрыты рестораны и часть магазинов. «Медуза» поговорила с итальянцами и живущими в стране выходцами из России о том, как выглядит страна под карантином и что ее граждане думают о происходящем.

Мы приводим выдержки из историй. Более подробно читайте в источнике.

Слава Швец

живет в Риме, искусствовед, работает гидом

В Риме все уже осознают серьезность ситуации. Больше половины уже ходят в масках и перчатках, у кого они есть. У кого есть только маски — в масках. У кого только перчатки — в перчатках. В некоторых аптеках их можно купить, но поблизости от меня ничего нет уже две недели. Поэтому я попросила взять маску и перчатки подругу, которая живет в другом конце города — у них они чудесным образом есть в продаже, и теперь она должна мне их каким-то образом передать с нашего знаменитого расстояния в один метр.

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Выглядит все так: у банков, у почты, у супермаркета стоит длинная, растянутая очередь: люди стоят на расстоянии метра друг от друга, у супермаркетов — еще и с тележками. Кто-то на дверях — тоже издалека — контролирует ситуацию внутри и запускает по одному. В супермаркете все товары на местах, кроме средства для обеззараживания рук и салфеток. Все выглядит как обычно, просто очень мало людей: покупатели передвигаются по странным параболам, чтобы, не приближаясь друг к другу, быстро сделать покупки и уйти.

На юге Рима был какой-то короткий период паники. Скупали знаменитую туалетную бумагу и, естественно, пасту в огромных количествах. Пасту скупали и на севере Италии. Самое забавное — покупали любой тип пасты, кроме penne lisce. Это короткая гладкая паста — ее никто не любит, не хочет есть. В фейсбуке мелькали фото: совершенно пустые полки супермаркетов, и отдельно стояли практически не тронутые полки с упаковками penne lisce. Мои друзья создали страницу защиты penne lisce, потому что никто не хочет покупать их даже в апокалипсис.

Все уже считают меры оправданными. Причем история изменилась буквально за три последних дня. Две недели назад я сама говорила, что коронавирус хоть и серьезнее гриппа, но это не черная чума. Но оказалось, что скорость распространения такова, что не выдерживают медицинские структуры: в госпиталях просто нет мест, нет санитаров, врачей. Невозможно поставить врачей в ситуацию, когда они должны выбирать, кого подключать к аппарату вентиляции легких… Потому что аппаратов сто, а больных 140. Это ситуация, при которой ты говоришь: «Окей, я посижу дома». Я тоже передвигалась по городу на прошлой неделе, а у вируса инкубационный период в среднем 14 дней — возможно, я заразна и сама не знаю про это.

Эту позицию последние несколько дней поддерживают СМИ, ее обсуждают на телевидении, радио, во всех соцсетях. Есть хештег #iorestoacasa («я остаюсь дома»). Ведущие ведут программы прямо из квартир. Политики выступают по скайпу. Всех, кого можно было перевести, перевели на работу из дома. Кроме скорой, пожарной, полиции, карабинеров и так далее. Поэтому стал ощутимо хуже работать интернет. У нас огромная нагрузка сейчас идет на всю мобильную и стационарную связь.

Со вчерашнего дня все публичные места официально закрыты декретом. Бары и рестораны могут работать, но они должны закрыться в шесть вечера. И они должны обеспечить расстояние между посетителями в этот знаменитый метр. Более того, уже ходит контроль, который это контролирует, выписывает штраф и закрывает ресторан — такие всадники апокалипсиса. Я думаю, что масса заведений предпочла закрыться, потому что у них нет ни сил, ни возможности гоняться за людьми с криком «стойте на метре друг от друга, иначе нас закроют всех».

Для перемещения между городами есть бланк на государственных сайтах, его можно скачать. Ты его заполняешь и показываешь в случае, если к тебе подходят на железнодорожной станции или останавливают на машине, и ты должен каким-то образом объяснить, почему ты передвигаешься по стране. Допустимые причины — это работа, экстренная ситуация и здоровье, семья и возвращение домой.

Если тебя остановят и причина не будет совпадать с местом, где тебя остановили, то это или штраф 206 евро, или до трех месяцев тюрьмы. В случае если докажут, что ты причинил вред и действительно способствовал распространению вируса — например, поехал на дискотеку в Неаполь под прикрытием ухода за бабушкой, — это от трех до 12 лет тюрьмы.

Что Рим, что большая часть Италии — все завязано на туризме. Экономика крупных городов разваливается на глазах. Я работаю в туризме, и я смотрю на это с неподдельным ужасом. Я потеряла работу буквально за один день. То же самое случилось с массой моих знакомых.

Элена Лёуэнбергер

живет в Больяско, работает в области телекоммуникаций

Моему мужу настоятельно рекомендовали работать из дома. [Это] почти обязательно, скажем так. Некоторые мои коллеги поехали в офис, но [их таких] один-два из 15, более или менее.

А вчера мне коллега прислала видео из Кьявари, где полицейские ездили на машине и говорили, что настоятельно рекомендуют оставаться в своих домах и выходить только в случае необходимости и так далее. Я не могу лично подтвердить его подлинность — хотя думаю, что да. А моя подруга Аличе говорила, что на границе Больяско и Генуи стояли карабинеры, которые, вероятно, контролировали [проезд людей из одной коммуны в другую].

Анастасия

(имя изменено по ее просьбе, — прим. «Медузы»), живет в Генуе, певица

Я классическая певица. Поскольку все театры закрыты, я [дома] занимаюсь новым репертуаром, учусь, смотрю сериалы, фильмы, читаю. Иногда вижусь с молодым человеком. Он с братом и девушкой брата приходил ко мне на 8 Марта. Я готовила русскую кухню: пельмени, блины, — они остались очень довольны. Итальянцам пельмени очень нравятся. В гости, конечно, можно ходить. Но в указе просят не встречаться с пожилыми родственниками, если нет необходимости — например, если родственник не может себя обеспечить и нуждается в круглосуточной помощи.

Андрей Медведев

живет рядом с Миланом, работает консультантом по вопросам эмиграции

Дела потихоньку двигаются. Какое гнетущее впечатление? Весна, 20 градусов на улице. Кому суждено быть повешенным, не утонет. Сравните средний возраст умирающих по Италии — 81 год — и продолжительность жизни где-нибудь в России. Что тут умирать-то? Итальянцы нормально относятся к [карантинным] мерам. Они, с одной стороны, очень законопослушные. С другой стороны, у них менталитет как у нас: если очень хочется, то можно. Пока можно было — веселились. Теперь нельзя — они дома шашлыки жарят на лужайках. Конечно, где-то они сами себя бичуют — в том плане что не послушались, слишком легкомысленно отнеслись, ездили по стране, вирус распространялся.