Голливудский актёр Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Семейная пара актёров Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии, сообщает Медуза.

Пара приехала в Австралию на съёмки фильма, посвящённого Элвису Пресли.

«Рита и я находимся в Австралии. Мы почувствовали усталость, как если бы у нас была простуда, а также боли в теле. У Риты то появлялся, то проходил озноб, а также небольшой жар. Как и положено сейчас в мире, мы прошли тест на коронавирус, и результат оказался положительным», — написал Хэнкс в твиттере.

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