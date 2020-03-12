Голливудский актёр Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Семейная пара актёров Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии, сообщает Медуза.
Пара приехала в Австралию на съёмки фильма, посвящённого Элвису Пресли.
«Рита и я находимся в Австралии. Мы почувствовали усталость, как если бы у нас была простуда, а также боли в теле. У Риты то появлялся, то проходил озноб, а также небольшой жар. Как и положено сейчас в мире, мы прошли тест на коронавирус, и результат оказался положительным», — написал Хэнкс в твиттере.
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— Tom Hanks (@tomhanks) March 12, 2020
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