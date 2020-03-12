Сожгите меня после смерти, пожалуйста

Рано или поздно каждый человек задумывается о смерти и о том, как бы он хотел быть похоронен. Для себя я чётко определила: хочу, чтобы моё тело сожгли.

И это не из-за религиозных убеждений и взглядов. Всё намного банальнее, хотя капельку личной философии в этом тоже есть.



Имитация

Вы когда-нибудь задумывались о том, что похороны и кладбище — это сплошной абсурд и имитация, нужная только родственникам умершего? Сначала причёсанное и подкрашенное тело выставляют для прощаний с умершим. Да, именно тело. Я понимаю, что для многих сложно любимого, пусть и умершего человека, назвать телом, но по факту это труп, тело. Макияж и прочие манипуляции нужны для того, чтобы человек был похож на себя при жизни. Покойник на том свете уж точно не беспокоится об укладке и румянце на щеках.

Затем тело в гробу погружают в землю, где с ним будут происходить все естественные процессы — гниение, разложение. А родственники будут приносить искусственные цветы (имитация живых) и рюмку с хлебом (имитация приёма пищи).

Когда проходит год после смерти, умершему ставят памятник. Повезёт, если фотография на надгробии будет нормальной — узнаваемой, без страшного фотошопа и интерьера с машиной или берёзками. Иногда мне кажется, что по памятнику можно определить адекватность родственников умершего. Но об этом напишу как-нибудь в другой раз.

Хорошо, человека похоронили, а что будет с могилой через 50, 100 лет? Ответ — ничего хорошего. В лучшем случае за ней будут следить сознательные родственники, которые даже не помнят умершего, в худшем — бурьян, с обвалившимся памятником и покосившейся оградой.

Деньги

Похороны и памятник — это дорого. Люди начинают копить на свою смерть, как только выходят на пенсию, а иногда и раньше. Как по мне, так лучше эти деньги оставить своим детям на что-то более приятное.

Суета и стресс

Первые дни родственники скорбят в промежутках. Надо съездить за бумажками, организовать банкет, пригласить всех, даже самых дальних родственников, чтобы никого не обидеть, позвать батюшку, привезти его, отвезти назад. Скорбь отодвигается назад бытовухой.

Почему именно кремация

Я глубоко убеждена, что само тело не стоит ничего без сознания человека, а у трупа его нет. Возникает вопрос: зачем закапывать тело человека в землю? Чтобы искусственно продлить его присутствие в жизни близких? Это слишком эгоистично. В нашей памяти близкие будут жить вечно, а это намного дольше, чем простоит памятник.

Я хочу, чтобы после того, как моё сознание, душа, называйте как хотите, покинули тело, оно было уничтожено. Раз и навсегда. Если вы не против, чтобы вас похоронили, просто погуглите, что происходит с телом после смерти. Или вот ссылка для крепких духом и желудком.

Огонь очищает. Это уже личная философия, но ритуал придания тела огню мне кажется правильным. Это действительно конец. Было тело, остался прах. Всё.

Прощание

Скажу сразу, что, как любой нормальный человек, искренне надеюсь умереть естественной смертью в преклонном возрасте. И я бы очень хотела, чтобы последнее взаимодействие моих родных со мной было трогательным и светлым. Я тоже буду собирать деньги «на смерть», но лучше пусть мои дети потратят их на поездку к океану, где и развеют мой прах в лучах закатного солнца. Но уж точно не закопают в землю, чтобы потом, будучи старенькими, приезжать ко мне на могилу и полоть сорняки.