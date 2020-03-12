В «Бункере» слуцких девушек научат защищать себя. Мастер-класс по самообороне от кикбоксера Павла Гончаренко

В Слуцке пройдёт мастер-класс по самообороне для девушек. Он состоится в тренажёрном зале «Бункер» в четверг, 19 марта, в 19 часов. Тренировку проведёт слуцкий кикбоксер Павел Гончаренко.

Организаторы встречи — женский проект Lampa и газета «Кур'ер». Партнёр — тренажёрный зал «Бункер»

Встреча бесплатная, но по предварительной регистрации ЗДЕСЬ. Преимущество в участии отдаётся тем девушек, у которых есть карта женского проекта Lampa. Количество мест ограничено.

Кто такой Павел Гончаренко

24-летний Павел Гончаренко — тренер по кикбоксингу. У него свой спортивный клуб «Триумф» в СШ № 13. Там он проводит мужские, женские и детские (с 6 лет) тренировки.

В чём прийти на встречу

Для тренировки нужна спортивная обувь и одежда, чтобы вам было удобно заниматься.

Где пройдёт занятие

Тренировка состоится в тренажёрном зале «Бункер», который находится по адресу: ул. Социалистическая, 14 (за зданием Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения).

СПРАВКА. Режим работы тренажёрного зала «Бункер»:

понедельник — пятница — с 10 до 22 часов,

в выходные и праздничные дни — с 10 до 18 часов.

Соцсети:

«Бункер» во «ВКонтакте» — здесь.

«Бункер» в Instagram — здесь.

Телефон для записи: +375 44 484 37 34.